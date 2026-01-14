Suscríbete
El expríncipe Andrés estaría planeando la venta de piezas históricas reales, ¿qué opina el rey Carlos III?

La inminente salida del exroyal de Royal Lodge habría generado tensiones en la familia real ante la posibilidad de la venta de objetos con alto valor histórico y emocional.

Enero 13, 2026 • 
Lily Carmona
Andrés Mountbatten-Windsor se deja ver montando a caballo por primera vez tras perder sus título reales

Andrés Mountbatten-Windsor podría poner a la venta objetos reales de gran importancia y valor histórico.

Getty Images

La familia real británica vive uno de los períodos más complicados y delicados de su historia. Luego de que el expríncipe Andrés fuera despojado de sus títulos reales por parte del rey Carlos III, surge una nueva polémica.
A medida que su salida de la residencia de su vida, Forest Lodge, se acerca, han surgido diversas versiones que apuntan a que el hermano del rey estaría contemplando poner a la venta piezas históricas vinculadas a la Corona. Esta situación no solo ha generado inquietud entre los fanáticos de la realeza, sino que, según expertos, también dentro del Palacio de Buckingham, poniendo a la familia real en el centro de un nuevo escándalo.

El expríncipe Andrés abandona Forest Lodge

La salida de Andrés de Royal Lodge fue una decisión que el rey Carlos III tomó el pasado mes de octubre, poco después de que retirara de manera oficial y ante el parlamento los títulos, honores y tratamientos reales, luego de su vinculación con el escándalo del criminal Jeffrey Epstein.
A pesar de que el hermano del rey ha negado en numerosas ocasiones las acusaciones en su contra, la presión pública orilló al rey a tomar una postura firme que no comprometiera más la imagen de la monarquía.

Si bien es cierto que el desalojo no ocurrió de manera inmediata, diversos medios ingleses reportaron que sí contó con un deadline: Pascua de 2026. Según se informa, antes del 5 de abril el expríncipe tendría que abandonar la propiedad para que esta regrese a disposición de la corona.

¿Qué objetos de valor vendería Andrés?

De acuerdo con reportes de la prensa británica, el Palacio se encontraría atravesando un momento de preocupación ante la posibilidad de que tanto Andrés como Sarah Ferguson estén considerando poner a la venta diversos objetos que se encuentran en Forest Lodge. Entre ellos, podrían encontrarse joyas, cartas privadas y piezas con valor histórico relacionadas con la reina Isabel II.
Los reportes indican que funcionarios de la Casa Real estarían investigando los bienes para descubrir si son propiedad del expríncipe o si forman parte del patrimonio de la Corona.

rey Carlos III y el príncipe Andrés.jpg

Carlos III retiraría los fondos privados de donde se paga la seguridad de la mansión en donde vive Andrés de York

Getty Images

¿Por qué el expríncipe vendería tesoros reales?

Según expertos en realeza, la venta de estos objetos respondería a las necesidades económicas de Andrés, pues, por primera vez, tendrá que afrontar gastos de vivienda propia y otros consumos. Pese a haberse informado que recibirá una compensación por la mudanza, su situación financiera sigue generando especulaciones.

Por años, los ingresos de Andrés fueron poco transparentes y se estima que recibía alrededor de un millón de libras anuales obtenidas de los fondos privados de la reina Isabel II y, posteriormente, del rey Carlos. Este apoyo sería retirado luego de perder su papel real.

La posibilidad de que el expríncipe Andrés ponga a la venta joyas y objetos reales e históricos abre un nuevo capítulo de tensión en la familia real británica. Mientras el rey Carlos III dirige su reinado hacia una monarquía más transparente y alejada de escándalos, cualquier decisión que Andrés tome podría poner en riesgo una vez más a la Corona.

