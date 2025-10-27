El gracioso comentario del Rey Carlos que hizo reír a todos en el Vaticano

El pasado 23 de octubre, el rey Carlos III y la reina Camila realizaron una visita histórica al Vaticano, donde se reunieron con el Papa León XIII y participaron de un servicio religioso en la Capilla Sixtina, convirtiéndose en un hecho histórico, pues es la primera vez que un monarca británico ora con un Papa en público.

Y mientras que la reina Camilla capturaba las miradas con su impecable estilismo, inspirado en su suegra, la reina Isabel II, el rey Carlos también se robaba la atención con su gran sentido del humor.

Te podría interesar: La reina Camilla se inspira en la reina Isabel II para su llamativo look en su encuentro con el Papa León

El gran sentido del humor del rey Carlos III en el Vaticano

El gran momento para el rey Carlos, ocurrió después del servicio religioso, pues al salir de la Basílica Papal, se encontró con un grupo de estudiantes de la escuela primaria local Scuola Primaria San Paolo - Istituto Figlie di Cristo, que lo esperaba con un gran saludo.

Los niños dieron la bienvenida al Rey cantando al unísono: “¡Su Majestad, es un honor para la escuela San Paolo darle la bienvenida!”

El rey Carlos pareció encantado con el saludo y les dijo: “Tienen un inglés excelente, mejor que mi italiano”, provocando risas en el grupo.

El Rey también se encargó de preguntarles sobre sus estudios, y le preguntó a un niño: “Te dan mucha tarea, ¿verdad? Sospecho que sí”.

El gran sentido del humor del rey Carlos III en el Vaticano Getty Images

¿Cómo fue la visita del rey Carlos III y la reina Camilla al Vaticano?

La visita de la familia real a la Ciudad del Vaticano coincide con el Año Jubilar de la Iglesia Católica que se celebra cada 25 años, y se considera un momento significativo en las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia de Inglaterra, de la que Carlos es Gobernador Supremo.

Durante su estancia, el rey Carlos y la reina Camilla fueron guiados por varios lugares históricos del Vaticano, para luego compartir algunos regalos con el Papa León.

Carlos entregó a su anfitrión una gran fotografía con marco de plata y un icono de San Eduardo el Confesor, mientras que el Papa León, obsequió al Rey una versión a escala del mosaico de Cristo Pantocrátor, que se encuentra en una catedral de Cefalú, Sicilia.

Originalmente, el rey Carlos y la reina Camila tenían previsto realizar su oración pública con el papa Francisco durante su visita a Roma en abril. Sin embargo, el papa se encontraba enfermo en ese momento y falleció el 21 de abril.

