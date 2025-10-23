La reina Camilla se inspira en la reina Isabel II para su llamativo look en su encuentro con el Papa León

Este 23 de octubre, la reina Camilla y el rey Carlos III viajaron al Vaticano para reunirse con el Papa León, donde también participaron de un servicio de oración, además de intercambiar algunos regalos simbólicos.

Sin embargo, uno de los detalles que más ha dado de qué hablar, es la elección de outfit de la reina Camilla, pues recuerda mucho a los que usaba su suegra, la reina Isabel II, cuando realizaba sus visitas al Vaticano.

La reina Camilla se inspira en la reina Isabel II para su look en el Vaticano

La visita de Camilla y el rey Carlos al Vaticano es histórica, y para la ocasión, la reina consorte optó por un vestido de seda que Fiona Clare que tiene un escote alto y mangas largas y estaba decorado con un broche de plata con una “pepita de frambuesa” que alguna vez perteneció a la reina Isabel.

Lo más destacado del look fue la gran mantilla de Philip Treacy que llevaba, que presentaba hojas de árboles oscuros en la diadema y fluía hasta formar un velo largo y transparente alrededor de su cabeza.

La reina Camilla se inspira en la reina Isabel II para su look en el Vaticano Pool/Getty Images

Su estilismo provocó comparaciones con el de la difunta reina Isabel durante su encuentro con el papa Juan Pablo II en el Vaticano en octubre de 1980, donde estuvo acompañada por el príncipe Felipe.

En aquella ocasión, la reina Isabel lució un vestido negro hasta el suelo con mangas largas y lo combinó con guantes y un bolso en color negro y collares y pendientes de perlas.

También llevaba notablemente un gran velo transparente, que estaba hecho a partir de una corona de plata que adornaba su cabeza.

La reina Camilla se inspira en la reina Isabel II para su look en el Vaticano Getty Images

¿Por qué las mujeres de la realeza visten de negro cuando visitan el Vaticano?

El protocolo para las audiencias papales exige tradicionalmente que las mujeres vistan un vestido negro modesto con mangas, así como una mantilla negra o un velo o chal de encaje o seda que se cubre la cabeza.

