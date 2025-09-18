Suscríbete
El incómodo encuentro entre príncipe William y Andrés que no pasó desapercibido en el funeral de la duquesa de Kent

Durante la ceremonia, un gesto entre el príncipe de Gales y su tío, el príncipe Andrés, llamó la atención de los presentes, generando comentarios en la prensa británica.

September 18, 2025 • 
Lily Carmona
principe william.jpg

El príncipe William ha demostrado incomodidad ante la presencia de su tío, el duque de York.

Andrew Parsons/Kensington Palace via Getty Images

La familia real británica volvió a estar bajo la lupa pública durante el funeral de la duquesa de Kent realizado el pasado 16 de septiembre. En medio de la solemnidad de la ceremonia, un momento particular entre el príncipe William y el príncipe Andrés atrajo la atención de los medios ingleses: la aparente incomodidad del heredero al trono cuando su tío se le acercó a entablar conversación.

Un gesto que no pasó desapercibido

El pasado 16 de septiembre se llevó a cabo el funeral católico de la duquesa de Kent, una ceremonia solemne en la que, luego de una procesión a los restos mortales de Kate, reunió a la familia real en los escalones de entrada de la catedral de Westminster. Durante este momento, el duque de York fue captado intentando acercarse a William para decirle algo; sin embargo, el príncipe de Gales no respondió al comentario de su tío y adquirió lo que muchos describieron como una “actitud tensa”.

De acuerdo con los reportes de varios medios ingleses, Andrés trató en repetidas ocasiones de entablar una conversación, recibiendo únicamente la indiferencia del príncipe.

¿Qué le dijo Andrés a William?

Jeremy Freeman, un experto en lectura de labios, ha revelado para Mirror lo que probablemente Andrés le haya dicho a William para hacerlo incomodar notablemente.
Según Freeman, el duque de York diría: “... lo pasamos muy bien en aquellos días, ¿verdad?... Recuerdo aquellos días”.

The Funeral Of The Duchess Of Kent

El príncipe Andrés estaría tratando de hacer plática a un príncipe William visiblemente incómodo.

Max Mumby/Indigo/Getty Images

William vs. Andrés

Ante lo acontecido, fuentes como el periódico Daily Express se percataron de que el príncipe Andrés no es del todo uno de los miembros favoritos de William. Expertos en realeza han incluso afirmado que William busca mantener una relación neutra con Andrés, tratando de distanciarse lo más posible de su tío: “Se ha esforzado por distanciarse de su tío y no ser fotografiado con él. Cree que su padre no lo ha tratado con la firmeza suficiente y que Andrés, y Sarah Ferguson, han contribuido mucho a socavar el buen trabajo de otros miembros de la familia real”, compartió el autor y experto real Andrew Lownie, quien también resaltó la evidente molestia de William ante la presencia de su tío.

El príncipe Andrés duramente criticado

La presencia del duque de York generó gran sorpresa entre los asistentes, pues esta aparición oficial llega luego de haber sido expulsado de la vida pública por sus polémicas acusaciones de abuso sexual y su presunto vínculo con Jeffrey Epstein. Sin embargo, esta no fue la única razón por la que su asistencia generara indignación. Medios británicos capturaron al duque de York y a su exesposa sonriendo y riendo durante un momento que ameritaba respeto y solemnidad, misma que otros miembros de la realeza sí expresaron.

El encuentro entre el príncipe William y el príncipe Andrés durante el funeral de la duquesa de Kent ha generado interpretaciones y diversos comentarios. Aunque esta interacción breve dejó ver un momento incómodo, expertos en realeza como Lownie han llegado a afirmar que la tensión existe desde hace tiempo, pues Andrés pudo haber sido grosero con Kate en el pasado, generando en William ese sentimiento de rechazo hacia su tío.

Príncipe William príncipe Andrés
Lily Carmona
