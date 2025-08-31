El peculiar ritual de la princesa Diana para sentirse segura de sí misma y oler rico que no era usar perfume

La princesa Diana fue admirada alrededor del mundo por su elegancia y cercanía con la gente. Sin embargo, detrás de esa sonrisa radiante se encontraba una mujer profundamente sensible y, en muchos aspectos, tímida. Desde el inicio de su matrimonio con Carlos, Diana enfrentó una vida marcada por el escrutinio mediático, constantes rumores y problemas emocionales que ella misma reconocería en entrevistas más tarde.

A pesar de esas dificultades, Diana siempre se mostró fuerte y segura cada vez que atendía un evento público. Lograba irradiar confianza, incluso en escenarios tensos, donde sabía que todos los ojos estaban puestos en ella. Uno de sus secretos para lograr dominar estas situaciones, de acuerdo con aquellos que tuvieron oportunidad de conocerla de cerca, era un ritual muy especial: la princesa recurría al uso de una esencia para sentirse segura y lista para enfrentarse a compromisos oficiales.

Las esencias que la ayudaban a brillar

Se dice que uno de sus aromas favoritos pertenecía a una marca famosa de aceites esenciales, llamado Revive Evening Bath & Shower, el cual se convirtió en el as bajo la manga que la ayudaba a enfrentarse a actos públicos con total y plena seguridad.

Este aceite tendría un aroma de geranio con sándalo y pachuli, aromas conocidos como relajantes, y que Diana solía colocarse en el pecho y, con el residuo que quedaba en sus manos, lo acercaba a su nariz para inhalar el aroma.

Aromaterapia: el aliado para enfrentar situaciones de estrés

Esta disciplina terapéutica es practicada por muchas personas alrededor del mundo, pues no solamente nos permite disfrutar del aroma delicioso de las esencias, sino que también ayuda a equilibrar nuestro estado de ánimo. Aunque aún no haya estudios que comprueben al cien por ciento su efectividad, hay quienes afirman que esta práctica puede ayudar a disminuir y calmar la ansiedad y tensión, proyectar confianza gracias a sus efectos calmantes y hasta cuidar nuestra piel, pues el aceite puede servir como hidratante (ojo, mientras no se exponga al sol bajo su uso).

Aunque no se ha confirmado de manera oficial, este ritual refleja y se adapta a la personalidad de la princesa Diana: auténtica, cercana y distinta al resto de la realeza y a las reglas impuestas por esta. En la actualidad, muchas personas recurren a esta disciplina buscando un aliado para conectar con su bienestar o simplemente para sentirse mejor.