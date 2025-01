El príncipe Andrés protagoniza una nueva polémica: revelan sorprendentes detalles de su vínculo con Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés vuelve a estar en el ojo del huracán tras la publicación de nuevos documentos judiciales que revelan una conexión más prolongada de lo que él mismo admitió con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Una situación que también podría desatar un nuevo escándalo en la Familia Real Británica.

Correos revelan que Andrés de York mantuvo contacto con Jeffrey Epstein después de 2010

Uno de los puntos más llamativos de dichos documentos, revelados en un caso judicial en el Reino Unido, es un correo electrónico fechado en febrero de 2011. Según un artículo de la BBC, este mensaje, enviado por un “miembro de la familia real británica"—que se cree que es el príncipe Andrés—, contenía un tono bastante amigable hacia Epstein.

La frase exacta del correo que ha despertado polémica es: “Keep in close touch and we’ll play some more soon!!!!” (“Mantente en contacto y jugaremos un poco más pronto!!!!”).

Unos correos demuestran que el príncipe Andrés siguió en contacto con Jeffrey Epstein después de diciembre de 2010 Getty Images

Este correo choca frontalmente con la versión del duque de York en su infame entrevista con BBC Newsnight en 2019, donde aseguró que había roto toda comunicación con Epstein tras su encuentro en diciembre de 2010 en Nueva York. En esa conversación, Andrés también calificó su decisión de reunirse con Epstein como un “error” y afirmó tajantemente que después de ese viaje no hubo más contacto.

Sin embargo, los documentos de la Financial Conduct Authority (FCA) muestran una realidad muy distinta: Andrés seguía en contacto con Epstein meses después de aquella reunión de 2010, contradiciendo así sus propias declaraciones en la entrevista que hundió su reputación.

Además, los documentos también revelan correos electrónicos de 2010 entre Epstein y el ex CEO de Barclays, Jes Staley. En uno de esos mails, Epstein menciona al príncipe Andrés en el contexto de una posible cena y bromea sobre una mujer llamada “Vera”, a la que el mismo Jeffrey describe como su “futura ex esposa”.

Una de las víctimas de Jeffrey Epstein llegó a acusar al príncipe Andrés de abuso sexual Getty Images

Estas nuevas pruebas parecen confirmar que la relación entre Andrés de York y Epstein era mucho más cercana de lo que se había reconocido oficialmente. Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell, llegaron a asistir a eventos privados en Windsor y Sandringham, y el propio Andrés se alojó en la mansión de Epstein en Nueva York incluso después de su condena en 2008 por abuso de menores, según lo que recoge la BBC.

Las consecuencias para el príncipe Andrés por su vínculo con Jeffrey Epstein

Desde que estalló el escándalo Epstein, el hermano menor del monarca británico ha visto desplomarse su estatus dentro de la Familia Real. En 2019, fue apartado de sus funciones públicas y en 2022 la reina Isabel II le despojó de sus títulos honoríficos militares. Sin embargo, su presencia sigue siendo una fuente de incomodidad para la Casa de Windsor, especialmente cuando siguen surgiendo nuevas revelaciones sobre su pasado

El escándalo de Jeffrey Epstein ha afectado seriamente la imagen pública del príncipe Andrés Getty Images

El Palacio de Buckingham, por su parte, aún no ha emitido un comunicado sobre estas nuevas pruebas, pero lo cierto es que este escándalo vuelve a poner a Andrés en una posición difícil. Con Carlos III en el trono y una monarquía que busca modernizar su imagen, el duque de York sigue siendo una sombra incómoda en la Familia Real Británica.