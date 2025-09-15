El príncipe Harry no asistirá al funeral de la duquesa de Kent, ¿siguen las tensiones con la familia real?

El príncipe Harry se encuentra en el centro de la atención mediática, una vez más; en esta ocasión, por su probable ausencia en el funeral de la duquesa de Kent, una de las figuras más discretas y respetadas dentro de la familia real británica.

Aunque la decisión ha generado ruido sobre la razón, pues el príncipe había estado en Reino Unido la semana pasada, medios ingleses afirman que Harry sí habría enviado un mensaje de condolencias.

La ausencia del príncipe Harry

El pasado 8 de septiembre, el duque de Sussex llegó a Reino Unido luego de un largo tiempo de no visitar su hogar. Si bien el motivo de su visita tuvo que ver con compromisos benéficos, el príncipe aprovechó para visitar el sepulcro de su abuela, la fallecida reina Isabel II, quien celebró su tercer año luctuoso, y a su padre, con quien había mantenido un distanciamiento desde 2024.

Sin embargo, durante esta visita, el príncipe no prolongaría su estancia para acudir a la despedida de uno de los miembros más significativos de la realeza: la duquesa de Kent.

Kate fallecería antes de que Harry iniciara su viaje de regreso; sin embargo, Harry no asistirá a su funeral, el cual está previsto realizarse el próximo 16 de septiembre en la Catedral de Westminster.

Harry vuelve a Estados Unidos

De acuerdo con reportes de su esposa, Meghan Markle, quien se encargó de “comunicar” la noticia del arribo de su marido a su hogar, el duque preferiría pasar su cumpleaños número 41 en compañía de su familia a seguir en Reino Unido. El pasado 14 de septiembre, a través de stories en la cuenta oficial de su marca “As Ever”, la duquesa de Sussex compartió una foto donde se pueden apreciar dos copas de vino Napa Valley Rosé, con una leyenda que decía “When your beau is back in town…”, que se traduce como “Cuando tu pareja vuelve a la ciudad…”, destapando las sospechas de que, en efecto, Harry ya habría hecho su regreso a casa, dejando de asistir a la ceremonia de despedida de la duquesa de Kent.

¿Distanciamiento o casualidad?

Si bien la relación con la familia real ha estado marcada por tensiones desde que él y Meghan hicieron su salida oficial como miembros activos de la realeza en 2020, esto no confirma que la brecha entre Harry y los Windsor siga creciendo. Medios como People reportan que el día del fallecimiento de Kate, Harry hizo llegar sus condolencias a través de una carta privada el pasado 4 de septiembre.

El funeral de la duquesa de Kent, además de ser una despedida para un miembro de la realeza querido por muchos, será el primer funeral católico en la historia de la corona y se espera que tanto el rey Carlos como la reina Camila asistan, así como otros miembros de la familia real, aunque entre ellos probablemente no se encuentre el príncipe Harry.