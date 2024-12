El príncipe Harry sorprendió con una revelación sobre la vida de sus hijos en Estados Unidos

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, se alejaron de la realeza británica desde hace algunos años, pues querían tener una vida tranquila junto a sus hijos, Archie, de 5 años, y Lilibet, de 3.

El pasado 4 de diciembre, el hijo menor de Lady Diana estuvo en la ‘Cumbre en línea DealBook del New York Times’ en la ciudad de Nueva York, donde reveló cómo vive ahora con su familia en Estados Unidos.

“Disfruto mucho de vivir aquí y de criar a mis hijos aquí. Es una parte de mi vida que nunca pensé vivir”, señaló el hermano del príncipe William sobre su residencia en el país norteamericano.

El duque de Sussex dijo que está seguro de que, la vida que tiene ahora junto a su esposa y sus hijos pequeños, es la clase de vida que su madre quería para él y para su hermano.

“Siento que es la vida que mi madre quería para mí. Poder hacer las cosas que puedo hacer con mis hijos y que sin duda no podría hacer en el Reino Unido es algo grandioso. Es una oportunidad fantástica y estoy enormemente agradecido por ello”.

El príncipe Harry alega que sus hijos Archie y Lilibet no pueden sentirse “como en casa” y “seguros” en el Reino Unido INSTAGRAM @archewell_sussex_



El príncipe Harry se pronuncia sobre los rumores en su contra

El duque habló de su experiencia con la desinformación en los medios, asunto que ya había vivido con su mamá, la princesa Diana, quien fue víctima de la prensa por muchos años.

“He visto historias escritas sobre mí que no se basan exactamente en la realidad. Cuando creces en ese entorno, te encuentras cuestionando la validez de la información, pero también lo que piensan otras personas y lo peligroso que puede ser con el paso del tiempo”.

“Creo que, cuando estás atrapado en una burbuja, parece que no hay salida. Lo que le pasó a mi madre y el hecho de que yo era un niño y me sentía impotente, me provocó un gran malestar interior. Me sentí impotente. Una de mis mayores debilidades es sentirme impotente”, añadió.

Explicó que lo que más le preocupaba es que eso mismo le pudiera pasar a él, a su esposa o a sus hijos.

La vida del príncipe Harry en Estados Unidos

En 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle abandonaron Reino Unido rumbo a Estados Unidos en medio de un contexto de acoso mediático y hasta racista hacia la exactriz, según lo expusieron ellos mismos.

El hijo menor del rey Carlos III cambió oficialmente su país de residencia indicado en la documentación del Reino Unido a Estados Unidos en 2023. El Guardián del Tesoro Privado anunció que los duques de Sussex habían abandonado Frogmore Cottage en Reino Unido, después de que se les pidiera que abandonaran la residencia.

En una declaración ante el Tribunal Superior de Londres, el príncipe Harry explicó que no podía establecerse en su país natal debido a las amenazas sobre su familia: “Con gran tristeza para ambos, mi esposa y yo nos hemos visto obligados a retirarnos de este papel [dentro de la Familia Real] y abandonar el país en 2020. El Reino Unido es mi hogar. El Reino Unido está en el corazón de la herencia de mis hijos, y es un lugar donde quiero que se sientan tan en casa como donde viven ahora, en Estados Unidos. Eso no es posible [sin] garantizar su seguridad cuando están en suelo británico. No puedo arriesgar así a mi mujer y, dada mi experiencia vital, soy reacio a arriesgarme yo también innecesariamente”.