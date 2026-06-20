El príncipe William demuestra su lado más cercano con una donación bajo un nombre inesperado

El príncipe William ha vuelto a demostrar que algunas de las acciones que más impacto generan no siempre son las más mediáticas. En esta ocasión, el heredero al trono británico llamó la atención por una donación realizada a una campaña comunitaria para salvar un pub histórico en Wiltshire, Inglaterra. Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue el nombre que utilizó para hacerla: William Wales.

La contribución, de 1.000 libras esterlinas, fue destinada a apoyar la reapertura del Somerset Arms, un pub que permanece cerrado desde 2023 y que es considerado un punto de encuentro fundamental para los habitantes de la localidad de Semington.

¿Por qué firmó como William Wales?

Para muchos, el apellido “Wales” puede parecer sorprendente, pero en realidad tiene una explicación ligada a la tradición de la familia real británica.

Antes de convertirse en príncipe de Gales, William utilizó durante años el apellido derivado del título de su padre, el entonces príncipe Carlos. Por eso, durante su etapa escolar y militar fue conocido como William Wales. Actualmente, sus hijos —el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis— también utilizan ese apellido cuando es necesario.

Lejos de emplear su título oficial, el príncipe optó por una firma sencilla y familiar, algo que muchos interpretaron como una forma de mantener el foco en la causa y no en su posición dentro de la monarquía.

Su compromiso con los pubs y las comunidades locales

La donación no llegó de manera aislada. En las últimas semanas, William ha expresado públicamente su apoyo a los pubs británicos, a los que considera espacios fundamentales para la vida comunitaria.

Lejos de los grandes eventos y las ceremonias reales, el príncipe William ha vuelto a demostrar su compromiso con las comunidades británicas. Instagram

En una carta enviada a los organizadores de la campaña, destacó que estos establecimientos son mucho más que negocios, ya que funcionan como centros de reunión y convivencia para muchas comunidades rurales. Además, aceptó una invitación para servir la primera pinta si el proyecto logra alcanzar su objetivo de financiación.

La iniciativa busca adquirir y restaurar el Somerset Arms para convertirlo en un espacio gestionado por la propia comunidad.

El lado más humano del futuro rey

Historias como esta ayudan a entender por qué el príncipe William mantiene altos niveles de popularidad en Reino Unido. Más allá de los actos oficiales y los compromisos institucionales, este tipo de gestos muestran una faceta cercana y comprometida con las causas locales.

Aunque fue una donación relativamente modesta, el detalle de firmarla como William Wales terminó convirtiéndose en el símbolo perfecto de una acción sencilla, discreta y profundamente personal. En tiempos donde cada movimiento de la realeza es analizado al detalle, este pequeño gesto logró recordar que, detrás del futuro rey, también hay alguien interesado en preservar los espacios que mantienen unidas a las comunidades.