El príncipe William reflexiona sobre su vínculo con la reina Isabel II: “su ausencia fue un gran cambio”

Aunque han pasado ya tres años desde la partida de la reina Isabel II, su recuerdo continúa marcando la vida del príncipe William. En un adelanto del episodio del programa “The Reluctant Traveler” con Eugene Levy, el príncipe reflexionó sobre su relación con su abuela.

A sus 43 años, admitió que procesar su pérdida ha sido más que doloroso, ha sido una experiencia transformadora: “Extraño a mi abuela, su ausencia fue un cambio grande” para todos en la familia real, compartió el hijo mayor de Carlos y Diana.

Windsor: un lugar lleno de recuerdos

Durante el tour que hizo con Eugene por el castillo Windsor, William reflexionó sobre cómo ese espacio está profundamente ligado a su abuela. Mencionó que Windsor le evoca su presencia porque ella pasó mucho tiempo allí; además, aprovechó para resaltar que la forma de mostrar el castillo como permanece hoy en día “como ella quería” es una forma de rendirle homenaje. “Para mí, Windsor es ella… Le encantaba estar aquí”, recuerda con cariño el príncipe de Gales.

El peso emocional de la ausencia

El nieto de la reina Isabel II no ocultó lo difícil que ha sido enfrentar la pérdida de sus abuelos en tan poco tiempo. Reconoció que la transición no solo ha sido dura para la familia, sino también para él a nivel personal, ya que siente la responsabilidad de asumir nuevas funciones sin la guía cercana de quienes fueron sus referentes. William describió este proceso como “un gran cambio”, que lo ha obligado a replantearse cómo seguir adelante en su rol como heredero.

Honrar su legado desde el presente

Más allá del dolor, el príncipe destacó que la reina Isabel siempre fue un ejemplo de fortaleza y estabilidad que él busca honrar con su propio trabajo. Señaló que cada decisión que toma en relación con la vida pública y el futuro de la monarquía está inspirada en los valores que ella transmitió: compromiso, servicio y cercanía con la gente.

Las palabras del príncipe William demuestran que, detrás de la figura institucional, hay un nieto que aún extraña profundamente a su abuela. La reina Isabel II no solo fue un símbolo de la monarquía, también fue un pilar en su vida personal. Y aunque reconoce que “su ausencia fue un gran cambio”, también parece decidido a transformar esa nostalgia en motivación para continuar con su legado.

El episodio de “The Reluctant Traveler” está disponible en Apple TV+ luego de su estreno el pasado 3 de octubre.