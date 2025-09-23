Suscríbete
El profundo y nostálgico significado del abrigo que Kate Middleton usó en su último evento real y que puedes comprar

Kate Middleton ha sorprendido con el elegante abrigo que lució en su más reciente aparición, pues tiene una profunda conexión con su vida previa a la realeza.

September 23, 2025 • 
Melisa Velázquez
Significado del abrigo de Kate Middleton

Getty Images

El 23 de septiembre, Kate Middleton y el príncipe William asistieron juntos a Southport, donde mostraron su apoyo a la comunidad en duelo después de que tres niños murieran en una clase de baile con la temática de Taylor Swift en julio de 2024.

Este ha sido el segundo viaje de la pareja a la comunidad, tras la tragedia, lo que resaltó su compromiso de no olvidar a las familias, los niños y los socorristas afectados.

Sin embargo, uno de los detalles que capturó las miradas, fue el abrigo largo que lució la princesa de Gales, pues de acuerdo con especialista en realeza, tiene una historia sentimental.

El significado del abrigo de Kate Middleton

Kate lució un abrigo de lana de corte largo en color gris acero, que los seguidores de la realeza han identificado como el modelo Maxi City Coat de Jigsaw, la marca de moda en la que trabajó la princesa de Gales en 2006 después de graduarse de la universidad en la Universidad de St. Andrews.

El abrigo de lana de Jigsaw que lleva Kate está disponible para comprarse por 525 euros, en una gran variedad de colores; sin embargo, el tono gris de la princesa no está disponible como opción, por lo que tal vez haya sido un diseño único para ella.

WPA Pool/Getty Images

¿Cómo fue el primer trabajo de Kate Middleton tras graduarse de la universidad?

Recordemos que Kate y William se conocieron mientras estudiaban en St. Andrews, la princesa obtuvo su título universitario en Historia del Arte en 2005, y al siguiente año comenzó a trabajar de medio tiempo en la marca Jigsaw como compradora de accesorios.

En 2008, en una entrevista con el Evening Standard , la fundadora de Jigsaw, Belle Robinson, dijo que Kate era “muy madura para tener 26 años” y la describió como una persona con los pies en la tierra.

Se sentaba en la cocina a la hora del almuerzo y charlaba con todos, desde los conductores de la camioneta hasta las chicas de cuentas. No era nada pretenciosa”, dijo Robinson al medio entonces.

Kate dejó Jigsaw en 2007 para trabajar en la empresa de su familia, Party Pieces, y se comprometió con el príncipe William en 2010.

Melisa Velázquez
