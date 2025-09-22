Suscríbete
Realeza

El verdadero significado de los anillos que Kate Middleton lleva junto a su icónico anillo de compromiso

Los 4 anillos que Kate Middleton nunca se quita, son más que lujosos accesorios, pues cada uno de ellos tienen un profundo significado.

September 22, 2025 • 
Melisa Velázquez
Anillo de compromiso de Kate Middleton

Anillo de compromiso de Kate Middleton

Getty Images

Kate Middleton posee uno de los anillos más emblemáticos de la realeza, se trata del anillo de compromiso que alguna vez perteneció a la princesa Diana y que ahora es de ella tras comprometerse con el príncipe William.

A pesar de que la princesa de Gales no quiso modificar la hermosa joya por su valor sentimental, sí ha sabido agregar su estilo personal, con otras hermosas argollas de gran valor económico, pero también personal.

Te podría interesar: El detalle con el que Kate Middleton rindió homenaje a la princesa Diana en el banquete de estado con los Trump

También puedes leer:
Kate Middleton y Meghan Markle
Realeza
La insólita razón por la que Kate Middleton y Meghan Markle jamás usarán la tiara nupcial de Lady Di
September 07, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Kate Middleton video anuncia termino tratamiento quimioterapia
Realeza
Kate Middleton anuncia su recuperación con un emotivo mensaje en video: “mi objetivo es mantenerme libre de cáncer”
September 09, 2024
 · 
Beatriz Velasco

El significado de los 4 anillos de Kate Middleton

En distintos eventos, Kate ha lucido su anillo de compromiso junto a otras alianzas llenas de simbolismo, cada una vinculada a momentos que marcaron la vida de la princesa de Gales, que van más allá del estilismo.

Kate no se desprende de su anillo de zafiro de 12 quilates, rodeado de 14 diamantes y su alianza de matrimonio, una hermosa argolla que diseñó junto al príncipe William y que está confeccionada con oro galés.

Los dos anillos están acompañados de otros anillo eternidad, que fueron regalos de su esposo, el príncipe William en diferentes ocasiones.

El primero es un anillo de diamantes que el príncipe William le regaló en 2013, cuando nació el príncipe George, y el segundo, se trata de un anillo eternidad de la firma Cartier con diamantes y zafiros engastados, que su esposo le regaló cuando finalizó su tratamiento de quimioterapia.

Anillo de compromiso de Kate Middleton

Anillo de compromiso de Kate Middleton

Getty Images

Te podría interesar: El desaire que Donald Trump le hizo a la reina Camilla por elogiar a Kate Middleton

Los anillos de Kate Middleton

La primera vez que se le vio usando estos 4 anillos en el mismo dedo, fue durante la final del torneo de Wimbledon el pasado 12 de julio, y nuevamente los llevó durante el funeral de la duquesa de Kent, el pasado 16 de septiembre.

El significado de los 4 anillos de compromiso de Kate Middleton

El significado de los 4 anillos de compromiso de Kate Middleton

Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Estos anillos no sólo son una muestra de estilo, también un recordatorio de las diferentes etapas que han marcado su vida como princesa de Gales y de la resiliencia que ha demostrado como mujer.

kate middleton
Melisa Velázquez
Relacionado
Justin Bieber comparte nuevas fotos de su hijo Jack Blues, y se hacen virales
Entretenimiento
Hailey y Justin Bieber comparten nuevas fotos de su hijo Jack Blues y se hacen virales
September 22, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La princesa Diana de visita a The 'Thorpe Park' junto a sus hijos William y Harry
Realeza
El príncipe Harry revive su visita a Disney con la princesa Diana junto a Archie y Lilibet
September 22, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Equinoccio de Otoño 2025: ¿cómo te afecta su energía según tu signo del zodiaco?
Horóscopos
Equinoccio de Otoño 2025: ¿cómo te afecta su energía según tu signo del zodiaco?
September 22, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Uñas cortas coreanas
Belleza
10 diseños de uñas cortas coreanas que estarán de moda este otoño 2025
September 22, 2025
 · 
Melisa Velázquez