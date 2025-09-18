Suscríbete
El desaire que Donald Trump le hizo a la reina Camilla por elogiar a Kate Middleton

Donald Trump se ha mostrado cautivado por la elegancia de Kate Middleton, dedicándole constantes elogios, incluso a costa de eclipsar a la reina Camilla.

September 18, 2025 
Melisa Velázquez
Getty Images

Desde su llegada al Reino Unido el pasado 16 de septiembre, Donald Trump no ha dejado de elogiar la belleza de Kate Middleton, el presidente de Estados Unidos lo ha hecho evidente en más de una oportunidad.

Durante la cena de estado, Trump cometió un pequeño error que incomodó no sólo a la princesa de Gales, también a la reina consorte Camilla, que al parecer no existe para el presidente.

El momento incómodo ocurrió durante el discurso que Donald Trump pronunció durante el banquete de estado, donde Kate lució radiante con un hermoso vestido amarillo con transparencias, que incluso eclipsó a la primera dama, Melania Trump.

El discurso de Trump iba de maravilla, había admirada la forma en cómo el pueblo británico rinde respeto al rey Carlos III, y aseguraba sentirse muy complacido con la bienvenida que le habían dado el príncipe William y Kate a su llegada.

Melania y yo estamos encantados de visitar al príncipe William y ver a Su Alteza Real, la princesa Kate. Tan radiante, tan saludable y tan hermosa”, dijo Trump en su discurso, girándose para mirar a la princesa de Gales sentada a su derecha.

En ese momento Kate miró a Trump y sonrió amablemente en respuesta; sin embargo, un pequeño gesto al final de su discurso, generó tensión.

Este es verdaderamente uno de los mayores honores de mi vida, el rey Carlos III es un hombre muy muy especial. Y también la reina, muy especial”: decía Trump mientras volteaba a ver a Kate, en lugar de a la reina Camilla.

Getty Images

Hasta el momento, nadie se ha pronunciado sobre este pequeño detalle ocurrido en la cena de estado.

La reina Camilla y Melania Trump

Por otra parte, este jueves 18 de septiembre, la reina Camilla se reunión con la primera dama, Melania Trump, para recorrer la Casa de Muñecas de la Reina María y la Biblioteca Real en el Castillo de Windsor, dos facetas del castillo que podrían ser de particular interés para la reina Camilla.

Melisa Velázquez
