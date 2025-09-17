Suscríbete
Realeza

Kate Middleton impacta con su vestido de transparencias en el Banquete Estatal durante la visita de Trump

La princesa de Gales deslumbró con un diseño Phillipa Lepley durante el glamuroso evento en el Castillo Windsor.

September 17, 2025 • 
Lily Carmona
Kate Middleton

Kate Middleton tiene el mejor look en la visita de Trump a Reino Unido.

GETTY IMAGES

Esta noche en Reino Unido, la familia real británica sacó de su armario los atuendos más elegantes y glamurosos para acudir al banquete en honor a la segunda visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Reino Unido.

Desde el primer minuto de su llegada, han destacado varios acontecimientos; sin embargo, el que engalana los titulares en este momento, especialmente los dedicados al tema de moda, son los que destacan la belleza del atuendo de Kate Middleton, la princesa de Gales.

Un vestido dorado digno de una princesa

Para este elegante evento, la princesa apostó por un diseño de Phillipa Lepley: un vestido hecho a la medida con delicado encaje Chantilly bordado a mano en tonos dorados, superpuesto sobre un abrigo de encaje en el mismo tono y acompañado de un elegante vestido de crepé de seda. Para muchos, el look de una auténtica princesa, trayendo a la vida el referente visual que más de una tenemos, gracias a películas de princesas, al ver a una royal alistarse para un evento de gala.

Los accesorios que complementaron el look

Kate no solo impactó con su vestido, sino también con los accesorios que la acompañaron en la ocasión. La princesa llevó la icónica tiara Lover’s Knot, una de las más queridas dentro de la colección real que también perteneció a la princesa Diana. También apostó por unos pendientes de candelabro que pertenecieron a la reina Isabel II, así como la estrella, orden y banda Real Orden Victoriana. Kate también apostó por un bolso clutch de Anya Hindmarch color ‘white satin’ y unos tacones de AQUAZZURA ‘Fenix 105’ en color oro.

Un look a la altura de la diplomacia real

El banquete estatal, ofrecido por el rey Carlos, fue una cita en la que el protocolo y la diplomacia marcaron el ritmo. Kate Middleton, de entre los asistentes, definitivamente se robó las miradas, jugando un papel no solo en la moda como símbolo de respeto y representación, apostando por un diseño que logró equilibrar de forma exquisita la modernidad y tradición, consolidándose como una de las grandes protagonistas de la velada y de las mejores vestidas de la noche.

Con su vestido Chantilly, Kate Middleton dejó más que claro que su estilo y sentido por la moda, además de ser altamente simbólicos, reafirman su postura como ícono, pues el diseño de Phillipa Lepley no fue solo un acierto estético, sino un recordatorio del rol que la princesa desempeña como embajadora de la elegancia británica ante el mundo.

También puedes leer:
Kate Middleton
Realeza
Con sombrero y plumas: el glamuroso outfit con el que Kate Middleton hizo su aparición pública en Escocia
August 26, 2024
 · 
Emma Duarte
El príncipe Guillermo, duque de Cambridge, y Catalina, duquesa de Cambridge, asisten al servicio dominical en la iglesia de Santa María Magdalena en la finca de Sandringham el 5 de enero de 2020 en King's Lynn, Inglaterra..jpg
Realeza
El significado de la reaparición de Kate Middleton, junto al príncipe William, en Balmoral
August 25, 2024
 · 
Beatriz Velasco

kate middleton Lo último Entérate
Lily Carmona
Relacionado
¿Qué dijo Melania Trump sobre los hijos de Kate Middleton Un lector de labios lo revela.png
Realeza
¿Qué dijo Melania Trump sobre los hijos de Kate Middleton? Un lector de labios lo revela
September 17, 2025
 · 
Lily Carmona
Los signos del zodiaco más afectados por el eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre
Horóscopos
Estos serán los 4 signos del zodiaco más afectados por el eclipse solar del 21 de septiembre
September 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Uñas cortas estampadas
Belleza
Uñas cortas estampadas: 7 diseños originales para manos elegantes este otoño
September 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Bride and Groom enjoying in their love
Moda
Organiza tu boda como una experta, evita los errores más comunes
September 17, 2025
 · 
Beatriz Velasco