Kate Middleton impacta con su vestido de transparencias en el Banquete Estatal durante la visita de Trump

Esta noche en Reino Unido, la familia real británica sacó de su armario los atuendos más elegantes y glamurosos para acudir al banquete en honor a la segunda visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Reino Unido.

Desde el primer minuto de su llegada, han destacado varios acontecimientos; sin embargo, el que engalana los titulares en este momento, especialmente los dedicados al tema de moda, son los que destacan la belleza del atuendo de Kate Middleton, la princesa de Gales.

Un vestido dorado digno de una princesa

Para este elegante evento, la princesa apostó por un diseño de Phillipa Lepley: un vestido hecho a la medida con delicado encaje Chantilly bordado a mano en tonos dorados, superpuesto sobre un abrigo de encaje en el mismo tono y acompañado de un elegante vestido de crepé de seda. Para muchos, el look de una auténtica princesa, trayendo a la vida el referente visual que más de una tenemos, gracias a películas de princesas, al ver a una royal alistarse para un evento de gala.

Los accesorios que complementaron el look

Kate no solo impactó con su vestido, sino también con los accesorios que la acompañaron en la ocasión. La princesa llevó la icónica tiara Lover’s Knot, una de las más queridas dentro de la colección real que también perteneció a la princesa Diana. También apostó por unos pendientes de candelabro que pertenecieron a la reina Isabel II, así como la estrella, orden y banda Real Orden Victoriana. Kate también apostó por un bolso clutch de Anya Hindmarch color ‘white satin’ y unos tacones de AQUAZZURA ‘Fenix 105’ en color oro.

Un look a la altura de la diplomacia real

El banquete estatal, ofrecido por el rey Carlos, fue una cita en la que el protocolo y la diplomacia marcaron el ritmo. Kate Middleton, de entre los asistentes, definitivamente se robó las miradas, jugando un papel no solo en la moda como símbolo de respeto y representación, apostando por un diseño que logró equilibrar de forma exquisita la modernidad y tradición, consolidándose como una de las grandes protagonistas de la velada y de las mejores vestidas de la noche.

Con su vestido Chantilly, Kate Middleton dejó más que claro que su estilo y sentido por la moda, además de ser altamente simbólicos, reafirman su postura como ícono, pues el diseño de Phillipa Lepley no fue solo un acierto estético, sino un recordatorio del rol que la princesa desempeña como embajadora de la elegancia británica ante el mundo.