El detalle con el que Kate Middleton rindió homenaje a la princesa Diana en el banquete de estado con los Trump

El pasado miércoles 17 de septiembre, se celebró la cena de estado en honor al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, donde los miembros de la realeza lucieron vestidos y trajes de gala.

Como ya es costumbre, la que más brilló con su estilismo, fue la princesa de Gales, Kate Middleton, quien además aprovechó para rendir un sutil homenaje a la princesa Diana.

Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana durante la cena de estado con los Trump

Para el importante evento, Kate apostó por un vestido hecho a la medida de la diseñadora Phillipa Lepley, confeccionado con encaje Chantilly bordado a mano en tonos dorados, superpuesto sobre un abrigo de encaje en el mismo tono y acompañado de un elegante vestido de crepé de seda.

Sin embargo, uno de los detalles que más capturó las miradas, fue la tiara con la que acompañó su estilismo, la Lover’s Knot, que se compone de 19 arcos de diamantes y 39 perlas que data de 1913, y que perteneció a la princesa Diana.

Fue encargada por el rey Jorge IV a principios del siglo XIX y más tarde adquirida por la reina Isabel II. En 1981, la reina Isabel II se la entregó a Diana como regalo de bodas, cuando se casó con Carlos, desde entonces se convirtió en una de las joyas más emblemáticas y queridas por la princesa, por lo que se cree que Kate le rinde homenaje a su suegra, cada vez que la usa.

La tiara de la princesa Diana Getty Images

El look de Kate Middleton en la cena de estado con los Trump

Sin embargo, la tiara no fue la única joya que Kate llevó, pues también complementó su estilismo con los pendientes de candelabro que pertenecieron a la reina Isabel II, además de lucir la estrella y la banda Real de la Orden Victoriana.

La princesa de Gales también llevó un bolso clutc de Anya Hindmarch en tono White satin y zapatos de tacón de AQUAZZURA Fenix 105 en color oro, un look digno de una princesa.

