El rey Carlos III reacciona con humor cuando una admiradora lo llama “darling” en público.

Los encuentros entre los miembros de la realeza y el público suelen estar rodeados de estrictas normas de protocolo. Sin embargo, de vez en cuando ocurre algún momento espontáneo que termina mostrando el lado más cercano de los royals. Eso fue precisamente lo que sucedió con el rey Carlos III durante una reciente visita a la ciudad de Grimsby, en Inglaterra.

El monarca protagonizó una escena tan inesperada como divertida cuando una admiradora rompió accidentalmente el protocolo real y lo llamó “darling” (cariño) en lugar de utilizar el tratamiento oficial correspondiente. Lejos de incomodarse, Carlos respondió con una frase que rápidamente se volvió viral.

El momento que hizo reír al rey Carlos III

La protagonista de la anécdota fue Francine Orr, empleada del Grimsby Town Football Club, quien tuvo la oportunidad de saludar personalmente al rey durante una actividad comunitaria celebrada en el estadio del club. Antes del encuentro, los asistentes habían recibido indicaciones sobre cómo dirigirse correctamente al monarca y las normas de protocolo que debían seguir.

Según relató posteriormente, cuando Carlos III se acercó para estrecharle la mano, ella lo saludó con un espontáneo: “All right, darling”, antes de darse cuenta de su error y disculparse inmediatamente por no haber dicho “Your Majesty”, la reacción del rey fue cargada de humor.

“Me gusta que me llamen darling”

Lejos de corregirla o mostrar incomodidad, Carlos III sonrió y respondió: “I like being called darling” (“Me gusta que me llamen cariño”), provocando las risas de quienes presenciaron la escena. La empleada aseguró después que el rey se mostró relajado, amable y muy cercano durante todo el encuentro.

El momento llamó la atención porque, aunque la familia real británica mantiene ciertas formalidades, este tipo de situaciones permiten ver una faceta mucho más humana de sus integrantes.

Un rey cada vez más cercano al público

Desde su llegada al trono en 2022, Carlos III ha protagonizado varios encuentros espontáneos con ciudadanos durante sus visitas oficiales. Estos gestos han contribuido a reforzar la imagen de un monarca dispuesto a interactuar de manera más relajada con las personas que acuden a verlo.

De hecho, la propia Francine Orr describió al rey como un hombre “encantador” y “muy sencillo”, destacando la naturalidad con la que manejó el inesperado comentario.

Una anécdota que conquistó las redes

En cuestión de horas, la historia comenzó a circular en medios británicos y redes sociales, donde muchos usuarios celebraron la respuesta del monarca. Para algunos, la reacción demostró que incluso dentro de una institución tan tradicional como la monarquía británica todavía hay espacio para la espontaneidad y el sentido del humor.

Aunque el protocolo real establece que debe ser tratado como “Your Majesty”, parece que por esta vez el rey Carlos III no tuvo ningún problema en ser llamado simplemente “darling”.