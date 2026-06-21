El rey Carlos III recuerda a su padre, Felipe de Edimburgo, con una foto inédita en el Día del Padre.

El rey Carlos III conmovió a miles de personas al compartir una fotografía histórica junto a su padre, el fallecido Felipe de Edimburgo, con motivo del Día del Padre. La imagen fue publicada a través de las redes sociales oficiales de la familia real británica y rápidamente se convirtió en uno de los mensajes más comentados de la jornada.

La instantánea muestra a un joven Carlos junto al duque de Edimburgo, ambos vestidos con uniforme militar y sonriendo durante un acto oficial. Más allá de su valor histórico, la fotografía llamó la atención por reflejar un momento de cercanía entre padre e hijo, una faceta que pocas veces se ve en las imágenes oficiales de la monarquía.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje breve, pero cargado de significado: “Celebrando a todos los padres, y pensando en aquellos que desearían poder estar con sus papás, hoy”. Una frase que muchos interpretaron como un homenaje personal del monarca a Felipe, fallecido en abril de 2021 a los 99 años.

Un homenaje lleno de nostalgia para Felipe de Edimburgo

Aunque el rey Carlos suele mantener un tono institucional en sus comunicaciones públicas, esta publicación tuvo un matiz mucho más emocional. El mensaje no solo celebraba el Día del Padre, sino que también enviaba un pensamiento especial a quienes han perdido a sus seres queridos.

La elección de la fotografía tampoco parece casual. Felipe de Edimburgo desempeñó un papel fundamental en la vida de Carlos, acompañándolo durante décadas mientras se preparaba para asumir algún día el trono británico.

A lo largo de los años, diversos biógrafos y expertos en realeza han señalado que la relación entre ambos atravesó momentos complejos, pero también estuvo marcada por el respeto mutuo y un profundo sentido del deber.

La publicación que conquistó las redes sociales

El post generó miles de reacciones en pocas horas, muchos seguidores destacaron la naturalidad de la imagen y la emoción transmitida por el mensaje.

Entre los comentarios más repetidos apareció la admiración por ver una fotografía menos conocida del archivo real, algo que suele despertar especial interés entre quienes siguen la historia de la monarquía británica.

La publicación también coincidió con una fecha especialmente sensible para muchas familias, lo que hizo que el mensaje conectara con personas de diferentes generaciones y países.

Un recuerdo que sigue muy presente

Han pasado varios años desde la muerte de Felipe de Edimburgo, pero su figura continúa ocupando un lugar importante dentro de la familia real. Para Carlos III, quien asumió el trono tras el fallecimiento de Isabel II, el legado de su padre sigue siendo una referencia constante.