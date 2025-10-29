El rey Juan Carlos revela detalles de su relación con la princesa Diana: “Era fría y distante, excepto delante de los paparazzis”

Durante la década de los 90, un fuerte escándalo sacudió la relación de la monarquía española con la monarquía británica, pues el rumor sugería que el rey Juan Carlos había mantenido un affair con la princesa Diana.

40 años después de aquel verano que pasaron en Marivent, el rey Juan Carlos finalmente habla de los rumores en su libro de memorias, donde además habla de la “verdadera” personalidad de la princesa Diana de Gales.

El rey Juan Carlos I aclara los rumores de su relación con la princesa Diana

Los rumores sobre una posible relación entre Juan Carlos y Diana de Gales surgieron en 1992, cuando Lady Colin Campbell, biógrafa oficial de la princesa, reveló en su libro ‘Diana en privado: la princesa que nadie conoce’, que la princesa había encontrado en el rey de España a un confidente y aliado.

Sin embargo, el rey Juan Carlos ha negado haber mantenido cualquier tipo de relación con Diana en ‘Reconciliación’, su libro de memorias.

“No tuve ninguna relación con Lady Di”, y ha insistido en que la imagen pública de cercanía entre ambos no se correspondía con la realidad, y aseguró que la princesa solo era encantadora “cuando había paparazzis”, mientras que en privado mantenía una actitud “fría, taciturna y distante”.

¿Cómo fue la relación del rey Juan Carlos I con la princesa Diana?

Entre 1986 y 1990, el entonces príncipe Carlos y la princesa Diana se convirtieron en invitados especiales del rey Juan Carlos y la reina Sofía, para pasar las vacaciones de verano en el Palacio de Marivent.

Luego de que comenzaron los supuestos rumores de romance entre Diana y Juan Carlos, la princesa le habría dicho al periodista Andrew Morton que no toleraba al rey español, asegurando que se comportaba como un playboy, y que aceptaba las invitaciones solo por darle gusto a Carlos.

“Juan Carlos se llevaba mejor con Carlos que con Diana, que lo encontraba demasiado playboy para su gusto”.

El historiador Fernando Rayón, también aseguró que estas invitaciones fueron idea de la reina Sofía, quien intentaba ayudar a Carlos y Diana a mejorar su matrimonio, ya en una evidente crisis.

“El mar fue una terapia, lo mismo que las conversaciones del rey con Diana y de la reina con Carlos… pero solo lograron retrasar la inevitable ruptura matrimonial”.

Sin embargo, se dice que el único miembro de la familia real británica que realmente inspiraba cariño y respeto al rey Juan Carlos, era su prima, la reina Isabel II.

