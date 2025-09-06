Suscríbete
Realeza

El romance poco conocido de Carlos y Sarah Spencer, la hermana de la princesa Diana, ¿por qué no se casaron?

La hermana de la princesa Diana y el entonces príncipe Carlos vivieron un romance corto pero apasionado, aunque jamás llegó a consolidarse. ¿Cuál fue la razón?

September 06, 2025 • 
Melisa Velázquez
El romance poco conocido de Carlos y Sarah Spencer

El romance poco conocido de Carlos y Sarah Spencer

Getty Images

Antes de que Diana Spencer captara la atención de la Familia Real como la candidata perfecta para el príncipe Carlos, el entonces heredero al trono había mostrado interés en otra de las hermanas Spencer: Sarah, la mayor de la familia.

Fue gracias a Sarah que Diana y Carlos se conocieron, aunque en ese momento no tenían ni idea de lo que les esperaba el futuro.

Te podría interesar: La complicada y extraña relación de la princesa Diana con sus hermanas

También puedes leer:
The Prince Of Wales Attends The 2024 EE BAFTA Film Awards
Realeza
El tierno homenaje del príncipe William a Kate Middleton en los BAFTA 2024, ¿qué dijo sobre ella?
February 19, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Arthur Chatto.jpg
Realeza
Conoce a Arthur Chatto, el royal más guapo de la Familia Real del Reino Unido
February 16, 2024
 · 
Emma Duarte

¿Cómo fue el romance de Sarah Spencer y el príncipe Carlos?

Se dice que durante la década de los 70, el entonces príncipe Carlos, tuvo una etapa como conquistador seductor, pues se le relacionó en varias ocasiones con diferentes mujeres, y una de ellas fue precisamente Sarah Spencer, la hermana mayor de la princesa Diana.

De acuerdo con medios británicos, Sarah y Carlos habrían comenzado su romance en 1977; sin embargo, la relación no llegaría a formalizarse, pues ella realizó una serie de comentarios a la prensa, que hizo que el heredero al trono decidiera poner fin a su breve idilio.

Se dice que Carlos enfureció con Sarah por sus comentarios desafortunados, pues al parecer, sentía que lo había dejado en ridículo frente al mundo.

El romance poco conocido de Carlos y Sarah Spencer

El romance poco conocido de Carlos y Sarah Spencer

Getty Images

¿Qué dijo Sarah Spencer sobre el príncipe Carlos?

Sarah tenía 22 años y Carlos 28 cuando comenzaron a salir, la pareja había pasado unas vacaciones juntos en la estación suiza de Klosters, y a su regreso, ella ofreció la entrevista que terminó con todo.

Sarah dijo frente a la prensa que no estaba interesada en casarse con Carlos, aunque fuera el príncipe heredero, pues estaba convencida de que nunca podría llegar a amarlo.

“No hay ninguna posibilidad de que me case con él. No estoy enamorada de él. Y no me casaría con nadie a quien no amara”, señaló en ese momento.

¿Con quién se casó Sarah Spencer?

Tras su ruptura con el heredero a la corona, la hermana mayor de Lady Di se casó con Neil McCorquodale en 1980, con quien tuvo tres hijos: Emily, George y Celia.

De hecho, actualmente su matrimonio tiene más de 40 años y la pareja reside cerca de Grantham, Lincolnshire.

Carlos III príncipe Carlos
Melisa Velázquez
Relacionado
Cuánto gasta Kate Middleton en maquillaje y peinado
Realeza
Esta es la fortuna que gasta Kate Middleton en maquillaje y salones de belleza
September 06, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas pumpkin
Belleza
Uñas pumpkin: 8 estilos sofisticados que embellecen tus manos y les dan un toque juvenil
September 06, 2025
 · 
Melisa Velázquez
príncipe William y Kate Middleton
Realeza
La cena romántica que logró la reconciliación de Kate Middleton y William tras su separación en 2007
September 06, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Uñas princesa o uñas elegantes 5 diseños de uñas que sí logran que las manos se vean sofisticadas.png
Belleza
¿Uñas princesa o uñas elegantes? 5 diseños de uñas que sí logran que las manos se vean sofisticadas
September 05, 2025
 · 
Lily Carmona