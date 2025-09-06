El romance poco conocido de Carlos y Sarah Spencer, la hermana de la princesa Diana, ¿por qué no se casaron?

Antes de que Diana Spencer captara la atención de la Familia Real como la candidata perfecta para el príncipe Carlos, el entonces heredero al trono había mostrado interés en otra de las hermanas Spencer: Sarah, la mayor de la familia.

Fue gracias a Sarah que Diana y Carlos se conocieron, aunque en ese momento no tenían ni idea de lo que les esperaba el futuro.

¿Cómo fue el romance de Sarah Spencer y el príncipe Carlos?

Se dice que durante la década de los 70, el entonces príncipe Carlos, tuvo una etapa como conquistador seductor, pues se le relacionó en varias ocasiones con diferentes mujeres, y una de ellas fue precisamente Sarah Spencer, la hermana mayor de la princesa Diana.

De acuerdo con medios británicos, Sarah y Carlos habrían comenzado su romance en 1977; sin embargo, la relación no llegaría a formalizarse, pues ella realizó una serie de comentarios a la prensa, que hizo que el heredero al trono decidiera poner fin a su breve idilio.

Se dice que Carlos enfureció con Sarah por sus comentarios desafortunados, pues al parecer, sentía que lo había dejado en ridículo frente al mundo.

¿Qué dijo Sarah Spencer sobre el príncipe Carlos?

Sarah tenía 22 años y Carlos 28 cuando comenzaron a salir, la pareja había pasado unas vacaciones juntos en la estación suiza de Klosters, y a su regreso, ella ofreció la entrevista que terminó con todo.

Sarah dijo frente a la prensa que no estaba interesada en casarse con Carlos, aunque fuera el príncipe heredero, pues estaba convencida de que nunca podría llegar a amarlo.

“No hay ninguna posibilidad de que me case con él. No estoy enamorada de él. Y no me casaría con nadie a quien no amara”, señaló en ese momento.

¿Con quién se casó Sarah Spencer?

Tras su ruptura con el heredero a la corona, la hermana mayor de Lady Di se casó con Neil McCorquodale en 1980, con quien tuvo tres hijos: Emily, George y Celia.

De hecho, actualmente su matrimonio tiene más de 40 años y la pareja reside cerca de Grantham, Lincolnshire.

