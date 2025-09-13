Suscríbete
El truco de Kate Middleton para lograr un chongo bajo elegante sin ligas que todas queremos copiar

Durante su reciente aparición pública, la princesa de Gales sorprendió a todas al recogerse el pelo en un chongo improvisado con un resultado impecable.

September 12, 2025 • 
Lily Carmona
Kate Middleton

Kate Middleton revela truco de belleza práctico y sencillo en su reciente aparición pública.

Kate Middleton siempre logra atraer nuestra atención, no solo por sus atuendos impecables, formales y refinados, sino también por la naturalidad con la que resuelve detalles de su estilo. Durante su más reciente aparición pública, una visita a las fábricas textiles de Sudbury Silk Mills en Suffolk y Marina Mill en Cuxton, Kent, la princesa de Gales dejó ver un truco sencillo pero elegante: recogerse el pelo en un chongo bajo sin la necesidad de ligas ni pasadores. El gesto, espontáneo y práctico, rápidamente se volvió viral, despertando en más de una la admiración de ver a la royal resolver y motivándonos a querer desarrollar esa habilidad.

El chongo improvisado de Kate Middleton

Mientras recorría las instalaciones, a Kate le enseñaron el proceso de secado de la tela para posteriormente invitarla a imprimir su propio textil. Luego de colocarse un delantal y sin pensarlo dos veces, la princesa recogió su característica melena castaña en un chongo que sujetó con su mismo pelo. Por supuesto que el resultado fue un recogido elegante, muy digno de ella, con ese toque effortless sin perder la sofisticación que todas aspiramos lograr al recoger nuestro propio pelo en un chonguito desenfadado.

A pesar de que este truco lo dominan algunas mujeres alrededor del mundo, ver que Kate lo realizara causó revuelo porque demostró sencillez, destreza y la necesidad de toda una generación de que la princesa grabe un tutorial y nos enseñe a hacerlo.

The Princess Of Wales Celebrates British Craftmanship

Kate Middleton con su chongo realizado sin ayuda de ligas o pasadores durante su visita a Marina Mill.

Cómo copiar el truco de Kate en casa

Para ser totalmente honestas, no seríamos capaces de realizar un chongo sin liga con la maestría de Kate; sin embargo, a falta del paso a paso de la roya (que esperamos que un día lo realice), aquí te dejamos algunos tips para hacer tu chongo como el de Kate Middleton, o por lo menos intentarlo.

  1. Peina tu melena hacia atrás con tus dedos; sí, aquí nada de cepillos y todo al pie de la letra según lo hizo Kate.
  2. Una vez que tengas el pelo sujeto con una mano a la altura de tu nuca, vas a enroscarlo hasta las puntas.
  3. Cuando esté terciado por completo, vamos a enroscarlo esta vez sobre sí mismo, formando un chonguito o una cebollita.
  4. Cuando esté enroscado en su mayoría, vas a ubicar la punta atorándola con alguna de las vueltas que diste al enrollarlo, procurando que las puntas queden en medio del chongo.

¡Y listo!, así de fácil tendrás tu chongo a lo Kate Middleton. Obviamente, te va a costar trabajo al principio, pero con un poco de práctica y paciencia lograrás aprender el truco. Por supuesto que la princesa no utilizó fijador ni nada por el estilo; sin embargo, si tu deseo es aplicar un poco para asegurarte de que se mantendrá fijo, aplica un poco de spray. Con esto, Kate Middleton no solo causó revuelo, sino que también se robó el corazón de más de una de nosotras por su habilidad de convertir un peinado común en una habilidad con resultado elegante.

