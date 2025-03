En el nuevo programa de Meghan Markle el príncipe Archie tuvo este papel secreto

Meghan Markle reveló que su hijo de cinco años, el príncipe Archie, tuvo un papel secreto en la filmación de su nuevo programa “With Love, Meghan”, el cual cuenta con ocho episodios y está disponible en Netflix desde el pasado 4 de marzo.

De acuerdo con lo declarado por la misma duquesa de Sussex, su primogénito hizo una de las claquetas de filmación, es decir, que de cierta manera, el pequeño asistió en la sincronización de imagen y sonido de la producción.

Archie ayudó a la filmación de “With Love, Meghan” Netflix

En una entrevista exclusiva con la revista People, Meghan compartió que sus hijos, incluida su hija de tres años, la princesa Lilibet, solían visitar el set de su nuevo programa. “Me encantó que mis hijos pudieran verme trabajar y ver el equilibrio de eso y entender lo que mamá hace y está trabajando para crear y compartir”, declaró la esposa del príncipe Harry.

La ex royal añadió: “Fue realmente especial porque hasta ese momento no me habían visto trabajar”.

¿El príncipe Archie sale en alguna escena de “With Love, Meghan”?

Como tal, el príncipe Archie no sale en ninguna escena de la nueva serie de Meghan Markle, sin embargo, su madre no desperdicia la oportunidad de hacer referencia a él en varios diálogos.

Por ejemplo, en una secuencia donde Meghan le muestra a Mindy Kaling cómo hacer un arco de globos y dice que aprendió a hacer uno para el primer cumpleaños de Archie. En otra parte del episodio, la duquesa de Sussex le dice a su amiga y también mamá: “Cultivamos uchuvas en casa, a mi hijo le encantan”.

Meghan Markle no perdió la oportunidad de mencionar a su hijo Archie durante su nueva serie. @netflix

Meghan volvió a mencionar a Archie en una conversación con su amiga Delfina Blaquier en el cuarto episodio de la serie, y señaló que su hijo pequeño tiene la misma paciencia para preparar “té solar” que ella cuando era niña.

“El té solar es algo que vengo preparando desde hace mucho tiempo. Lo hacía cuando era niña y ahora lo hago con mis propios hijos”, dijo la duquesa de Sussex, explicando cómo introducir hojas sueltas de té en bolsitas y dejarlas reposar al sol en un frasco para crear un “té solar”. ¿Su tipo de té favorito para la receta? ¡Hibisco!

La ex actriz californiana también confesó que tanto Archie como Lilibet son fanáticos de comer tocino en el desayuno. “Mi tocino trae a todos los chicos del patio”, dijo la duquesa cantando, en una versión del éxito de Kelis de 2003 “Milkshake”.

El príncipe Archie ya creció y fue mencionado en la nueva serie de Meghan Markle Getty Images

Además, en el capítulo 2 de la serie, Meghan agregó más sobre la rutina de sus hijos por la mañana. “Me levanto antes que mis hijos, así que normalmente me levanto a las 6:30, y luego los levanto, los visto y bajamos. Me encanta preparar el desayuno para mi familia”, explica la duquesa, agregando que su plato favorito son los panqueques “sorpresa”.

“No saben qué habrá al otro lado cuando se dé vuelta”, dice Meghan. Asimismo comenta que cuando prepara panqueques elige entre chispitas de colores, chips de chocolate o arándanos con forma de carita feliz.

“Por supuesto, les encantan las tostadas con mermelada y las conservas de frutas frescas porque fueron parte de mi preparación y de la recolección de toda esa fruta durante la temporada de bayas para todas nuestras conservas”, dice. “A mi esposo y a Archie les encantan los huevos fritos. Aquí hay mucho tocino. Y a veces no tienes tiempo para todo eso, y simplemente pones un gofre congelado en la tostadora y listo. Y no hay nada de malo en eso tampoco”, sentenció la duquesa, haciendo explícito su amor por su hijo.