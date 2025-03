Meghan Markle se cambió el apellido e insiste en ser llamada de esa manera: los detalles

Al casarse con el príncipe Harry, Meghan Markle renunció a su nombre de soltera y ahora insiste en que su apellido es Sussex. La ahora duquesa, incluso, llegó a corregir a una amiga famosa respecto a esta cuestión durante un capítulo de su nueva serie de Netflix: “With Love, Meghan”.

Fue ante su amiga Mindy Kaling que Meghan recordó que su apellido era Sussex, no Markle. “La gente no creería que Meghan Markle comió en Jack in the Box”, dijo la actriz de The Office durante el segundo capítulo del contenido, a lo que la esposa del príncipe Harry contestó: “Es muy gracioso que sigas diciendo Meghan Markle. Ahora sabes que soy Sussex”.

En su nueva serie, Megah negó apellidarse “Markle” Netflix

Asimismo, la ex miembro de la realeza reveló esta semana, en una entrevista a la revista People, que sentía que ser la duquesa de Sussex era “significativo”, a pesar de haber visitado el condado inglés solo una vez.

¿Cuál es el apellido oficial de Meghan Markle ahora?

Como ya lo mencionamos, al casarse con el hijo menor de Carlos III, Meghan abandonó oficialmente el apellido Markle, pero como miembro de la Familia Real, ahora no tiene uno oficialmente.

Tal y como lo acota el Daily Mail, los miembros de la realeza suelen utilizar sus títulos en lugar de sus apellidos, lo que significa que el nombre de Meghan es oficialmente Meghan, duquesa de Sussex.

A sus hijos Archie y Lilibet se les concedieron los títulos de príncipe y princesa tras la muerte de la Reina Isabel y dejaron de apellidarse “Mountbatten-Windsor”.

Ahora, alejada de la vida real, Meghan ha confirmado que la familia ha incorporado su título como apellido.

¿Cuál es la importancia de apellidarse Sussex para Meghan Markle?

En declaraciones a la revista People, Meghan habló de la importancia que tiene para ella apellidarse Sussex. “Es nuestro nombre compartido como familia, y supongo que no me había dado cuenta de lo significativo que sería para mí hasta que tuvimos hijos”, declaró la ex actriz.

La estrella californiana agregó: “Me encanta que Archie, Lili, H y yo tengamos algo juntos. Significa mucho para mí”, añadiendo que el nombre “Sussex” era parte de la “historia de amor” entre ella y el príncipe Harry.

Vale la pena recordar que la difunta reina Isabel otorgó los títulos de duque y duquesa de Sussex al príncipe Harry y Meghan para su boda en 2018. Desde entonces, la pareja solo ha visitado el condado una vez, cuando organizaron una serie de eventos hace siete años, según el Daily Mail.