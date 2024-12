Enrique de Luxemburgo confirmó en su discurso de Navidad la fecha de su dimisión como Gran Duque

Enrique de Luxemburgo, gran duque de Luxemburgo, anunció su dimisión en su discurso de Nochebuena, por lo cual el próximo año dejaría el cargo de jefe de Estado del país. Asimismo, el primogénito de la gran duquesa Carlota de Luxemburgo, anunció que tras su renuncia, será su hijo Guillermo quien asuma el mando del ducado.

Cabe recordar que Guillermo fue nombrado oficialmente teniente - representante en octubre , un paso significativo que presagiaba la inminente abdicación de su padre, según nota la revista alemana Bunte .

El discurso de dimisión de Enrique de Luxemburgo completo

El tradicional discurso de Nochebuena del gran duque de Luxemburgo fue retransmitido por la cadena RTL . El jefe de Estado comenzó : “La Navidad es el momento perfecto para reflexionar sobre el año pasado . Esta vez lo hago con gran emoción porque es la última vez que pronunciaré el discurso navideño como jefe de Estado ", advirtiendo sobre el gran anuncio que daría .

El gran duque Enrique de Luxemburgo dejará de ser jefe de Estado en 2025 Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

” Cuando miro hacia atrás hoy , después de casi 25 años , lo hago con profunda gratitud y humildad . Fue una época en la que Luxemburgo avanzó mucho y me complace poder compartir este viaje con usted y la Gran Duquesa ”, agregó Enrique.

El mandatario de 69 años continuó: “En Luxemburgo, el gran duque está por encima de los partidos políticos y no interfiere en el debate político. Pero eso no significa que no pueda defender los intereses fundamentales del país y de sus ciudadanos. Esto es a lo que me he comprometido durante los últimos 25 años, prestando especial atención desde el principio a la diversidad de nuestra población y a la necesidad de convivencia, así como de sostenibilidad en todos los ámbitos, para dejar a nuestros niños una vida resiliente y un país próspero”.

Asimismo, el gran duque subrayó: “Un país no es un concepto abstracto. Luxemburgo está formado por todos ustedes que viven y trabajan aquí. Uno al lado del otro y entre sí. Son ustedes los que hacen que Luxemburgo sea tan especial. Por eso, desde aquí me gustaría darles las gracias a todos. Gracias a usted y a quienes trabajan para usted cada día”.

Enrique de Luxemburgo lleva 24 años frente a la Casa Real de Luxemburgo Getty Images

Casi para concluir , Enrique se reunió con la población de Luxemburgo . “ Trabajamos en este país , ya sea usted luxemburgués o no luxemburgués , residente o transfronterizo , ya sea que trabaje por cuenta ajena o como voluntario . Su contribución es esencial para la prosperidad de nuestra sociedad y una garantía para el futuro de nuestro país ", dijo el royal.

” Creo firmemente en la próxima generación . Ellos asumirán la responsabilidad de un mundo que , ojalá , sea más pacífico y sostenible " , concluyó y deseó al pueblo, también en nombre de su familia , una feliz Navidad .

Posteriormente , el palacio confirmó la noticia en un comunicado , como informó Dana Press. “Con gran emoción , el martes por la tarde , en su tradicional discurso navideño , Su Alteza Real el Gran Duque anunció la fecha de su abdicación en favor de su hijo , Su Alteza Real el Príncipe Guillaume . Este momento clave para nuestras instituciones y todo Los residentes de Luxemburgo están programados para el 3 de octubre de 2025".