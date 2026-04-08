Entrevista exclusiva: Laurence Debray habla de su trabajo con Juan Carlos I y sus memorias.

En una conversación íntima y reveladora, la periodista Erika Roa entrevistó a Laurence Debray, la escritora francesa que trabajó de la mano con Juan Carlos I en la creación de sus esperadas memorias. El resultado es Reconciliación, un libro publicado en español por Editorial Planeta que ha generado conversación por su tono personal y su mirada directa sobre la vida del exmonarca.

Un proceso de escritura cercano y sin filtros

Durante la entrevista, Debray comparte que el proyecto no fue inmediato ni sencillo. La autora, quien lleva años estudiando la figura del rey emérito, pasó cerca de dos años trabajando junto a él en Abu Dabi, donde actualmente reside.

Lejos de una biografía tradicional, el libro se construyó a partir de largas conversaciones, encuentros personales y una relación de confianza que permitió profundizar tanto en el personaje histórico como en el hombre detrás de la corona.

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La entrevista con Erika Roa nos permite entender mejor el detrás de cámaras de un proyecto que va más allá de lo editorial. Debray no solo ayudó a estructurar el libro, sino que acompañó al rey emérito en un proceso de reconstrucción personal y narrativa.

El resultado es una obra que busca ofrecer su versión de los hechos y abrir una conversación sobre su legado.

