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Moda

Zendaya roba miradas en el estreno de Euphoria 3 con elegante vestido café y guiño a Tom Holland

Zendaya acaparó todas las miradas en el estreno de la nueva temporada de Euphoria, gracias a un estilismo elegante y minimalista en color café.

Abril 08, 2026 • 
Karen Luna
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Zendaya roba miradas en el estreno de Euphoria 3 con elegante vestido café y guiño a Tom Holland

Getty Images

La noche del estreno de la tercera temporada de Euphoria confirmó algo que ya sabíamos: Zendaya no solo domina la pantalla, también la alfombra roja. La actriz apareció con un sofisticado vestido café que combinó minimalismo y elegancia.

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Un vestido café elegante que confirma su reinado de estilo

Para la premiere en Los Ángeles, Zendaya apostó por un diseño satinado en tono chocolate firmado por Ashi Studio, con espalda descubierta y silueta fluida. El look, lejos de ser excesivo, destacó por su estética limpia y poderosa, acompañada únicamente de joyería de diamantes y accesorios discretos.

Este tipo de elecciones no son casualidad. En los últimos años, la actriz ha construido una narrativa de estilo donde menos es más, apostando por piezas que hablan por sí solas. Y esta aparición no fue la excepción: el vestido café no solo se alineó con las tendencias actuales, también reforzó su estatus como una de las figuras mejor vestidas de su generación.

El detalle más comentado: un tatuaje con significado especial

Aunque el outfit fue impecable, el verdadero foco estuvo en un gesto mucho más personal. Durante su paso por la alfombra roja, Zendaya dejó ver un pequeño tatuaje con la letra “T”, un detalle sutil pero cargado de significado.

Este tatuaje podría ser un homenaje a Tom Holland, su esposo, quien incluso tendría un diseño similar con la inicial de la actriz. Este tipo de guiños refuerzan la discreta pero sólida relación que ambos han mantenido lejos del exceso mediático.

Euphoria 3: una temporada clave

Más allá del momento fashion, el estreno también marca el regreso de una de las series más influyentes de los últimos años. La tercera temporada de Euphoria, que se estrena en abril de 2026, continúa explorando la vida de Rue y su proceso personal tras los eventos anteriores.

Zendaya, quien ha sido reconocida por su interpretación en la serie, ha adelantado que esta etapa será especialmente emocional, consolidando aún más el impacto del proyecto en su carrera.

Con cada aparición, Zendaya nos demuestra que su estilo va más allá de la ropa. Su look en la premiere no solo fue elegante y en tendencia, también mostró una mujer segura, en control de su imagen y abierta a compartir pequeños fragmentos de su vida personal.

Zendaya
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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