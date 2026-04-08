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Tras “arrastrar los pies”, el expríncipe Andrés por fin se muda a su nueva casa en Sandringham

Luego de un proceso prolongado y rodeado de controversia, el hermano del rey Carlos III se ha mudado finalmente a una nueva propiedad en Sandringham.

Abril 08, 2026 • 
Karen Luna
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Tras “arrastrar los pies”, el expríncipe Andrés por fin se muda a su nueva casa en Sandringham

Getty Images

El proceso finalmente se concretó, el expríncipe Andrés dejó su residencia después de meses de especulación mediática y reportes que apuntaban a su renuencia a abandonar la propiedad. La mudanza hacia una vivienda dentro de Sandringham Estate marca un nuevo capítulo en su situación dentro de la familia real, en medio de una reconfiguración interna impulsada por la actual administración.

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Un traslado marcado por la polémica

Desde hace varios meses, distintos medios británicos informaron que el duque de York debía desalojar su antigua residencia debido a los altos costos de mantenimiento y a una estrategia más amplia para optimizar los recursos de la monarquía. Este proceso, sin embargo, no fue inmediato.

Reportes señalaron que el príncipe Andrés retrasó su salida, la propiedad que ocupaba previamente requería importantes gastos de conservación, lo que resultaba incompatible con los ajustes financieros promovidos en los últimos años dentro de la institución.

Sandringham: una residencia más discreta

El nuevo hogar del príncipe Andrés se ubica dentro del complejo de Sandringham, una finca privada históricamente vinculada a la familia real británica. Esta propiedad ha sido utilizada durante generaciones como residencia de descanso, especialmente en periodos festivos.

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Luego de un proceso prolongado y rodeado de controversia, el hermano del rey Carlos III se ha mudado finalmente a una nueva propiedad en Sandringham.

Getty Images

A diferencia de su anterior vivienda, la nueva casa es de menor tamaño y mantenimiento, lo que se alinea con las decisiones adoptadas por el rey Carlos III para modernizar la gestión de los bienes de la Corona. Aunque se mantiene dentro del entorno familiar, la ubicación también refuerza el perfil bajo que ha caracterizado la vida pública del duque de York en los últimos años.

La mudanza del príncipe Andrés no ocurre de manera aislada, forma parte de una serie de medidas orientadas a reducir gastos y redefinir funciones dentro de la familia real. Desde la llegada de Carlos III al trono, se ha insistido en proyectar una monarquía más eficiente y con un uso más racional de sus recursos.

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En este contexto, el traslado a Sandringham representa no solo un cambio de residencia, sino también un ajuste a su papel actual dentro de la institución. ¡Tras meses de retraso, el proceso se ha completado! Con ello, se cierra un episodio que reflejó tanto tensiones internas como la transformación que atraviesa la monarquía británica en la actualidad.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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