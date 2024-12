Escándalo en la realeza: así emplean la imagen de la princesa Leonor para estafar a través de redes sociales

La princesa Leonor se encuentra bajo la polémica tras revelarse un preocupante incremento de perfiles falsos que usan su nombre y fotografías para llevar a cabo estafas a través de redes sociales. Fue gracias a una reciente investigación periodística que esta alarmante situación ha salido a la luz.

De acuerdo con un extenso reportaje de Pablo Cantó, publicado en el diario El País, estas cuentas fraudulentas prometen ganancias económicas en esquemas sospechosos, engañando a miles de usuario, especialmente en Latinoamérica.

¿Cómo suplantan la identidad de la princesa Leonor para hacer estafas?

Según el citado medio, las autoridades han alertado que los estafadores emplean imágenes de Leonor de Borbón que son extraídas de eventos públicos y publicaciones oficiales en los que ella ha participado para dar credibilidad a sus cuentas de redes sociales.

Los perfiles falsos usarían el nombre de la princesa Leonor para realizar estafas a través de redes sociales como TikTok Getty Images

Mientras que una de las estrategias más comunes que realizan estos estafadores es enviar a los internautas, principalmente de TikTok, un mensaje a nombre de la princesa en el que se les promete inversiones con retornos irreales o supuestas ayudas financieras a cambio de realizar unos cuantos ingresos que van aumentando con el tiempo.

Además, la misma publicación señala que, hasta el momento, la Casa Real Española no ha emitido un comunicado oficial sobre el tema. También, este diario español reveló que, en la red social de TikTok, varias de estas cuentas ya han sido denunciadas y eliminadas. Sin embargo, el problema persiste debido a la rapidez con la que los estafadores crean nuevos perfiles falsos en nombre de la princesa de Asturias.

Asimismo, el panameño Carlos Arribas compartió a EFE que vio mensaje en TikTok y que llegó a intercambiar mensajes con un presunto secretario de la heredera al trono español que, incluso, le prometió hasta 100.000 dólares. Este testimonio relata que le proporcionó su cuenta bancaria y que, tras días de silencio y un supuesto “retraso” en el apoyo, le dijeron que para hacerle la transferencia necesitaban que él hiciera un envío de dinero a la República Dominica, lo que le hizo desconfiar y, finalmente, no caer en la estafa.

En los últimos meses ha incremetado la cantidad de perfiles falsos que usan el nombre de Leonor de Borbón para hacer estafas Getty Images

“Lo que a mí me llamó la atención fue cuando ellos me dijeron que tenía que mandar los 400 dolares a Dominicana. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que esto olía mal. De lo contrario yo le hubiera mandado los 400 dólares”, relató.

Por otro lado, esta situación refleja un fenómeno más amplio de suplantación de identidad que afecta a miembros de la realeza y celebridades. En el caso de Leonor, el escándalo no solo expone los riesgos asociados con el uso de su imagen, sino que también plantea preguntas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales para prevenir este tipo de abusos.

Así, la princesa Leonor, se ve envuelta en este episodio sin ser directamente responsable. Sin embargo, su posición como figura pública la convierte en un blanco fácil para quienes buscan aprovecharse de su popularidad y hacer este tipo de prácticas fraudulentas.