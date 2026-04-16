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Realeza

“Eso mató a mi mamá”: la dura confesión del príncipe Harry sobre la realeza

Durante su participación en el InterEdge Summit, el Príncipe Harry sorprendió con una confesión contundente sobre su pasado.

Abril 16, 2026 • 
Karen Luna
el príncipe Harry

“Eso mató a mi mamá”: la dura confesión del príncipe Harry sobre la realeza

Getty Images

En una de sus declaraciones más emotivas y directas, Príncipe Harry volvió a poner sobre la mesa el impacto que tuvo la presión mediática y el entorno real en la vida de su madre, Princesa Diana. Sus palabras no solo han generado conversación global, también reabren una herida que, a décadas de su muerte, sigue siendo profundamente sensible.

La frase que lo cambió todo (y dónde la dijo)

Esta vez, la contundente frase: “eso mató a mi mamá” no surgió en una entrevista casual. Harry la pronunció el 16 de abril de 2026, durante su participación en el InterEdge Summit, celebrado en Melbourne, Australia.

En ese escenario, enfocado en liderazgo y bienestar emocional, el duque habló sobre su experiencia personal con el duelo y la presión. Fue ahí donde confesó que, tras la muerte de Diana, llegó a rechazar su papel dentro de la realeza porque lo asociaba directamente con el sufrimiento que vivió su madre.

principe harry y lady di

Durante su participación en el InterEdge Summit, el Príncipe Harry sorprendió con una confesión contundente sobre su pasado.

Archivo

La presión de la realeza y los medios

El caso de Diana es uno de los más mediáticos en la historia moderna. Su vida estuvo marcada por la atención constante de fotógrafos y tabloides, algo que Harry ha criticado en múltiples ocasiones. Con su frase, dejó ver que durante años percibió que ese entorno (sumado a las exigencias del rol real) tuvo consecuencias devastadoras.

Su preocupación no es solo cosa del pasado. En distintas ocasiones ha señalado que ese mismo patrón se repetía con su esposa, Meghan Markle, lo que influyó en su decisión de tomar distancia de la familia real.

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Un mensaje con intención

Más allá de la polémica, las palabras de Harry parecen tener el propósito de generar conciencia. Su discurso en Australia estuvo centrado en la salud mental, un tema que ha impulsado en los últimos años. Al compartir su historia, no solo habló de su madre, sino de lo difícil que puede ser crecer en un entorno donde las emociones se reprimen y la imagen pública pesa más que el bienestar personal.

príncipe harry lady di
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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