Esta es la millonaria cifra que Bárbara Rey habría recibido del rey Juan Carlos I a cambio de su silencio

El escándalo derivado de la relación entre Bárbara Rey y el rey Juan Carlos vuelve a estar bajo la polémica, pero esta vez, no por los detalles de su supuesto romance, sino por la millonaria cifra que la exvedette habría recibido durante años a cambio de su silencio.

¿Bárbara Rey llegó a pedirle dinero al rey Juan Carlos?

El pasado 11 de octubre se filtraron unos audios, los cuales fueron develados por el medio OK Diario, con conversaciones del emérito y la actriz en los que queda de manifiesto que sí hubo dinero de por medio para que ella no contara nada de su affaire.

Mientras que estas nuevas grabaciones también desmienten la versión que Bárbara ha mantenido en las últimas semanas de que no habría recibido dinero de parte del padre de Felipe VI.

Por su parte, los audios se sitúan después de que la madre de Sofía Cristo sufriera varios asaltos en su casa, durante el año de 1997, en busca de información que comprometiera al emérito. Incluso, en uno de ellos la exvedette le cuenta a una persona cercana a la Casa Real que don Juan Carlos le llegó a dar un total de 35 millones de pesetas.

Bárbara Rey habría recibido 35 millones de pesetas de parte del rey Juan Carlos para guardar silencio Instagram @barbararey_oficial

"Él me dio 20 millones de pesetas porque mi casa salía a subasta y cuando pasaron cinco meses me dio 15 más ", según lo que dijo Bárbara en uno de los audios. Sin embargo, en la misma grabación la actriz intenta convencer a su interlocutor que el exmonarca le dio el dinero como una forma de ayudarla y no por chantaje y que el rey le habría prometido que le “conseguiría trabajo”.

Por otro lado, según el diario El Confidencial, entre 1996 y 1997, Rey habría sido beneficiaria de depósitos secretos provenientes de fondos reservados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), bajo la justificación de “mantener la estabilidad institucional”. Estas transferencias habrían sido gestionadas discretamente para evitar cualquier filtración que comprometiera al emérito en medio de un panorama político ya de por sí delicado.

El escándalo de Juan Carlos I y Bárbara Rey

Juan Carlos I y Bárbara Rey tuvieron un romance durante la década de los años noventa Especial

Las imágenes de Juan Carlos y Bárbara besándose salieron a la luz hace unas semanas en la revista holandesa Privé, lo que ha significado uno de los capítulos más escandalosos de la monarquía española. Durante años, estas fotos fueron el objeto de rumores y especulaciones, hasta ahora que fueron publicadas.

Según lo trascendido, habría sido el propio hijo de Bárbara, Ángel Cristo Jr.,el que vendió las fotos a la prensa holandesa para que se difundieran. Por lo que ello, además, ha añadido una gran tensión familiar entre madre e hijo.