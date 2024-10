Bárbara Rey, en medio del escándalo con Juan Carlos I, rompió el silencio y habló sobre su salud

El nombre de Bárbara Rey no deja de estar bajo el foco mediático, después de que hace unas semanas la revista Privée se diera a la tarea de revelar una serie de fotografías donde se le mira a la ex vedette besándose apasionadamente con el rey emérito Juan Carlos I.

En tales instantáneas se puede observar escrito el nombre de Ángel Cristo Jr, quien resulta ser el hijo de la propia Bárbara Rey, lo cual indica que él habría sido el autor de las fotos o bien el responsable de vender el contenido a la prensa. Esto, sin duda, habría afectado mucho a la ex actriz. Asimismo, los comentarios desatados después de que salieran a la luz una serie de audios en los que se escuchan conversaciones entre Juan Carlos I y la vedette habría abonado al deterioro de la salud de la protagonista del escándalo.

Bárbara Rey no ha dejado de ser protagonista de titulares desde la revelación de sus fotos con Juan Carlos I @barbararey_oficial / Casa Real

Ahora, después de haber surgido varias especulaciones sobre la relación actual de Bárbara con los miembros de la Familia Real, entre otros planteamientos sobre la vida privada de la famosa, se han aclarado algunas dudas por medio de las declaraciones que la misma Rey ha dado en sus redes sociales, en donde aseguró que actualmente “pasa por un momento difícil”.

¿Qué dijo Bárbara Rey sobre su estado de salud?

“Yo sé que hay muchísima gente que me quiere, que saben que estoy pasando un momento difícil y que estáis preocupados por mi salud y por cómo me encuentro”, comenzó a relatar Bárbara Rey por medio de sus historias de Instagram.

“Les diré que poco a poco voy saliendo adelante, que soy una persona creyente y que Dios me ayuda; cosa que no va a pasar con gente que anda por ahí suelta…”, añadió la ex vedette, probablemente haciendo un guiño a los miembros de la Familia Real española o bien a la prensa que la ha criticado por haber interferido en el pasado entre la vida matrimonial de Juan Carlos I y la reina Sofía de Grecia.

Bárbara Rey asegura que saldrá adelante después de haberse revelado su affaire con Juan Carlos I Casa Real/ @barbararey_oficial

A pesar de esa serie de preocupantes declaraciones, Bárbara concluyó diciendo que actualmente ya se encuentra siendo tratada por un médico y que se encuentra trabajando en su salud para mejorar, alimentando “su cuerpo y espíritu”.

Bárbara Rey explicó por qué se ha alejado de las redes en medio del escándalo por su affaire con Juan Carlos I

“Estaba abandonando un poco. cosa que no tiene que ser, porque el hecho de que pase una cosa u otra no tiene que cambiar mi ritmo”, afirmó Bárbara Rey este 10 de octubre.

“Tenéis que comprender que se me acusa de haber tratado mal a alguien. Yo nunca he tratado mal a nadie”, continuó. “Se me interpone gente, me obstaculizan el paso, es normal que me moleste”, aseveró Bárbara Rey, lo cual resulta similar a las declaraciones que en el pasado dijo sobre la reina Sofía.

“Si aparte de eso, tengo que aguantar que algunos se me echen encima; se hayan duchado o no, creo que eso no se puede consentir. Es problema vuestro, pero no tengo porqué soportar a gente encima de mí o que me corten el paso”, concluyó quien fuera la amante de Don Juan Carlos.