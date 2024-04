Esta es la sorprendente nueva jugada del príncipe Harry y Meghan Markle con Netflix como aliado

Desde finales de 2023, la prensa internacional comenzó a especular al respecto del regreso de Meghan Markle a las pantallas, ya que los últimos movimientos de la duquesa demostraban su intención de volver a estar inmersa en la industria hollywoodense. Sin embargo, pasados algunos meses de iniciado el rumor, se ha demostrado que más bien el nuevo camino de Markle podría ir por detrás de las pantallas, participando en la producción de grandes proyectos.

Según el medio Deadline, la duquesa de Sussex, al lado de su esposo el príncipe Harry, se encuentra preparando el lanzamiento de dos nuevos proyectos de no ficción, los cuales se realizarán bajo el sello de Netflix, gigante de streaming con el que los royals ya han trabajado previamente.

De acuerdo al mismo medio citado, los nuevos proyectos audiovisuales del hijo exiliado de Carlos III y su esposa surgirán de la mano de American Riviera Orchard, la nueva marca de estilo de vida de Meghan, la cual pretende enfocarse en una de las más grandes pasiones de la ex actriz: la cocina.

Harry y Meghan planean su próximo movimiento de la mano de Netflix

Meghan Markle y el príncipe Harry mantienen su acuerdo millonario con Netflix

Tal y como se ha dado a conocer en diversos portales, los duques de Sussex mantienen un millonario acuerdo con Netflix, estimado aproximadamente en 100 millones de dólares, lo cual les da un amplio rango de acción sobre sus ideas como productores.

Deadline sostiene que no es solo un proyecto en el que se encuentra trabajando la protagonista de “Suits”, sino dos. El primero de ellos enfocado en “los placeres de la cocina, la jardinería, el entretenimiento y la amistad”. Así mismo, el medio sostiene que el programa será producido por The Intellectual Property Corporation de Sony Pictures Television, la compañía detrás de The D’Amelio Show de Hulu y Leah Remini: Scientology & the Aftermath de A&E.

Meghan Markle adelantó su nuevo proyecto por medio de Instagram con un breve video American Rivieria Orchard

Por otro lado, el segundo proyecto del que se especula que Harry y Meghan están detrás, será una producción documental inspirada en el mundo del polo, un deporte que apasiona al pelirrojo por herencia de su padre, el rey Carlos III, quien inculcó a sus dos hijos el amor por esta disciplina a caballo.

De acuerdo con diarios como La Nación, en el contenido sobre polo tramado por el príncipe Harry podrían incluirse imágenes del royal jugando con su gran amigo, el jugador argentino Nacho Figueras, al que la prensa británica apodó como “el David Beckham del polo”, ya que ambos han auspiciado partidos de beneficencia para la organización Sentebale, la cual fue cofundada por el duque de Sussex para aportar a la lucha para ayudar a los niños y jóvenes afectados por el VIH en el sur de África.

El príncipe Harry podría retratar su pasión por el polo por medio de un documental producido por Netflix Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Por el momento no hay fecha oficial de lanzamiento para ninguno de esos dos proyectos, por lo que lo único que queda para los seguidores y detractores de los Sussex es esperar a los próximos anuncios de la exiliada pareja.