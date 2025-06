Este es el importante rol que pronto podría asumir el príncipe Louis en la próxima boda real

Tal y como lo señala la prensa especializada en realeza y eventos de élite, la nieta del duque de Kent, Lady Marina Windsor, y Nico Macauley son la próxima pareja que será protagonista de una boda real. Se espera que importantes personajes, como Kate Middleton y sus tres hijos, estén presentes en el evento.

Especialmente, los fanáticos de la Familia Real esperan con ansias la presencia del príncipe Louis en dicha boda, debido a que, según las suposiciones de expertos, el pequeño de siete años podría debutar como paje de la novia.

Así lo asegura el diario británico The Express, medio que, durante un monitoreo de redes sociales, se dio cuenta de cómo los internautas sugirieron que pronto Louis podría asumir el importante rol de paje, debido a que el duque de Kent no tiene descendientes varones menores de 12 años y no se observa a otro niño en el panorama que pudiera desempeñar ese papel.

El príncipe Louis podría ser paje próximamente Getty Images

¿El príncipe George y la princesa Charlotte ya han sido pajes de boda?

Entre los tres hijos de Kate Middleton y el príncipe William, el príncipe Louis es el único que nunca ha sido seleccionado para ser paje en una boda real. Sus dos hermanos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte ya han desempeñado este importante rol antes.

Por ejemplo, tanto George como Charlotte tuvieron papeles importantes en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, en mayo de 2018.

Además, apenas unos meses después del enlace entre los duques de Sussex, George y Charlotte también fungieron como pajes en la boda de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank. En ese entonces, el benjamín de los príncipes de Gales era tan sólo un bebé y por eso no pudo llevar a cabo el mismo rol que sus hermanos mayores.

La princesa Charlotte y el príncipe George debutaron como pajes en la boda de Meghan Markle Getty Images

¿Quién es Lady Marina Windsor la próxima royal en casarse?

Lady Marina Charlotte Alexandra Katharine Helen Windsor es tataranieta del rey Jorge V y prima segunda de Carlos III. Sin embargo, aunque estrictamente pertenece a la Familia Real, fue eliminada de la línea de sucesión al trono británico en 2008 tras ser confirmada en la Iglesia Católica Romana.

Lady Marina Windsor presumió su compromiso en redes sociales @marinacwin

Actualmente la futura esposa de Nico Macauley trabaja como ejecutiva filantrópica en The Big Give.

Lady Marina nació el 30 de septiembre de 1992 y es la segunda hija de George Windsor, conde de St. Andrews, y Sylvana Tomaselli, historiadora canadiense y miembro de la familia austriaco-italiana Tomaselli.

Su hermano mayor es Edward Windsor, Lord Downpatrick , y su hermana menor es Lady Amelia Windsor.

El prometido de Lady Marina es bisnieto de William Berry, primer vizconde de Camrose. Ambos anunciaron su compromiso el pasado 8 de junio.