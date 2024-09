Este es el lujoso regalo que recibió la princesa Marta Luisa de Durek Verret tras su boda: los detalles

La princesa Marta Luisa de Noruega y Durek Verret contrajeron matrimonio el pasado 31 de agosto y para la ocasión llevaron a cabo varias fastuosas celebraciones, a las cuales invitaron a celebridades, amigos y, por supuesto, a la Familia Real de la que forma parte la royal.

No obstante, esta boda real no ha escapado de la polémica ya que la pareja decidió vender la exclusiva a un medio de comunicación del extranjero y no dar acceso a la prensa noruega. No obstante, ahora ha trascendido cuál fue el regalo de bodas que el chamán estadounidense ha realizado a su recién esposa.

¿Cuál fue el regalo de bodas que Durek Verret para Marta Luisa de Noruega?

Ha sido gracias a las redes sociales que nos hemos pudimos dar cuenta que Verret realizó un lujoso obsequio a la princesa, el cual era joyería de la diseñadora Joy Sangalang Smith, la creadora de la exclusiva firma Communion by Joy.

Este fue el regalo de bodas que hizo Durek Verret a Marta Luisa de Noruega IG @communionbyjoy

Se trata de un colgante de oro que retoma el concepto del escudo vikingo con incrustaciones de diamantes y piedras preciosas alrededor, y en el centro del mismo destaca un monograma que la pareja creó para su boda con las iniciales de sus nombres, que son M y D. Además de un juego de anillos y colgantes de oro.

Mientras que fue la propia diseñadora de estas piezas la que dio a conocer que Verret dió este lujoso regalo a Marta Luisa al día siguiente de su boda, es decir, en su primer día de casados.

Este es el monograma de Marta Luisa de Noruega y Durek Verret que se dio a conocer poco antes de su boda Instagram @iam_martalouise

La polémica boda de la princesa Marta Luisa y Durek Verret

Cómo ya adelantábamos, fue el pasado sábado 31 de agosto que la hija del rey Harald dió el ‘sí, quiero’ a su prometido en un exclusivo hotel, ubicado en el corazón de los fiordos noruegos. Sin embargo, este enlace nupcial fue seguido muy de cerca por los medios desde que se anunció la boda.

Y es que la primera polémica que desató esta unión matrimonial fue precisamente el historial de vida del novio, ya que Durek es considerado por varios como un estafador. Recordemos que él mismo se autoproclama chamán y promueve teorías conspiracionistas como los reptilianos. Mientras que algunos lo han tachado de fraude.

La princesa Marta Luisa y Durek Verrett celebraron su boda en el Hotel Union, en Geiranger, el pasado 31 de agosto Maja Moan

A ello hay que sumarle que Durek y la royal decidieron dar la exclusiva de la boda a un medio extranjero, lo cual causó un gran enojo en la prensa noruega ya que a todos los eventos de la Familia Real siempre se les habría permitido tener acceso para cubrirlos. Algo que no sucedió en esta ocasión.