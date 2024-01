Este fue el curioso momento en el que Letizia Ortiz se sonrojó durante la Pascua Militar

Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo la Pascua Militar, acto al que Felipe VI y su esposa Letizia Ortiz acudieron, como tradicionalmente lo hacen; sin embargo, la reina de España protagonizó un singular momento durante la ceremonia de este año en el que se sonrojó y aquí te contamos el motivo de ello.

En el acto que se celebró el sábado 6 de enero, la royal sorprendió no solo con su elegante y sobrio look, sino también por un momento que le provocó que sus mejillas se ruborizaran, ya que no se esperaba lo que estaba por venir en aquel momento.

La reina Letizia protagoniza un singular momento en la Pascua Militar

Como ya dábamos cuenta, en la Pascua Militar que tuvo lugar dentro del Palacio Real —como suele ser cada año— todo transcurría de manera normal cuando hubo algo que hizo que todos voltearan a ver la aroyal de 51 años. En ese instante, la ministra de Defensa, Margarita Robles, le dedicó unas palabras a Doña Letizia.

Letizia Ortiz se sonrojó luego de escuchar las palabras que le dedicó la Ministra de Defensa Getty Images

“Quiero agradecer muy especialmente a Su Majestad la Reina su diaria entrega y voluntad de servicio”, dijo en sus palabras la funcionaria, las cuales fueron inesperadas para la madre de la princesa Leonor. Prueba de ello es que acto seguido de haberla escuchado, Letizia se sonrojó y demostró con una mirada el agradecimiento por lo dicho.

Si bien este discurso de la ministra pudiera pasar desapercibido para algunos, también puede significar un bálsamo para la ex periodista, claro, si tomamos en cuenta que en las últimas semanas la prensa española e internacional no ha dejado de hacer eco sobre su supuesto affaire con su ex cuñado Jaime del Burgo. Por lo que, seguramente, este gesto de Letizia Ortiz fue muy sincero y le nació desde el corazón.

El sobrio y elegante look de Letizia Ortiz

Por otra parte, también hay que resaltar el outfit que eligió la mujer del rey Felipe VI para la Pascua Militar, sobre todo porque se especulaba que en este acto solemne le cedería el protagonismo a su hija Leonor de Borbón, pues fue el debut de la joven royal en esta ceremonia.

Letizia Ortiz y la princesa Leonor en la Pascua Militar Getty Images

Aunque para la ocasión vistió bastante sobria, su elegante look sigue siendo digno de analizar, pues llevó una blusa de manga larga satinada en color gris perla y con cuello de cisne, así como una falda larga negra y una capa del mismo color. Mientras que para complementar, llevó su cabello recogida con una coleta, pendientes de diamantes y zapatillas de tacón a juego con su atuendo.