Este sería el inquietante rasgo de Meghan Markle que explicaría la lejanía de su familia y amigos, según un experto

Desde su llegada a la Familia Real, primero como novia y luego como esposa del príncipe Harry, Meghan Markle se convirtió en una figura mediática y cada uno de sus movimientos comenzó a ser minuciosamente observado. Fue así como han salido a la luz algunos detalles sobre su personalidad que podrían justificar el porqué lleva tiempo rompiendo con vínculos que en su momento parecían ser importantes.

Aseguran que la personalidad de Meghan Markle sería responsable de sus constantes rupturas

Apenas unos días después de que se reviviera la polémica razón por la que Meghan Markle supuestamente habría terminado su amistad con Victoria Beckham, un análisis expuso cómo este comportamiento podría tratarse de un patrón en sus relaciones. Así lo dio a conocer The Sun, que con ayuda de Hugo Vickers, experto en realeza, apuntó a la posibilidad de que la duquesa de Sussex tenga una personalidad que no le permite lidiar con no poder tener siempre la razón, lo que en consecuencia detonaría conflictos con las personas que la rodean.

“Nada de esto me sorprende en lo absoluto, porque lo vemos todo el tiempo cuando las cosas no salen como ella quiere. Simplemente reacciona de forma exagerada”, señaló.

El carácter de Meghan Markle delataría los motivos de los conflictos con su entorno cercano Getty Images

Para dar un ejemplo, se refirió al hecho de que la protagonista de Suits aparentemente era gran amiga de Edward Enninful, un editor con el que colaboró en el pasado. No obstante, aparentemente cuando dejaron de coincidir, la esposa del príncipe Harry habría preferido romper con cualquier contacto.

“Claramente, en este caso, ella (Meghan) se ganó una especie de enemigo, porque él la terminó apartando de algo de lo que a ella le hubiera gustado ser parte y eso parece suceder con frecuencia”, afirmó.

Los conflictos más sonados de Meghan Markle

Además de concluir su cercanía con Victoria Beckham y Edward Enninful, la antigua estrella de Hollywood también se ha visto involucrada en otros distanciamientos, lo que respaldaría la visión de Vickers respecto a que la personalidad intolerante de Meghan Markle explicaría que siempre termine alejándose de personas que eran cercanas.

Kate Middleton y Meghan Markle habrían tenido un conflicto que las llevó hasta el límite Getty Archivo

Algunos de los episodios que mayor interés han generado, están los pleitos con su familia paterna, las diferencias con Kate Middleton, y una ruptura irreparable con su mejor amiga Jessica Mulroney.