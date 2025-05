Así habría sido la discusión de Kate Middleton y Meghan Markle que terminó en un llanto desconsolado

Existen múltiples versiones sobre la aparente rivalidad entre Kate Middleton y Meghan Markle, la cual se habría hecho presente desde antes de la renuncia del príncipe Harry a la monarquía. Uno de estos episodios, aborda una pelea en la realeza que rápidamente adquirió grandes dimensiones, al grado de que terminó con ambas llorando de manera incontrolable por todo lo que su enojo provocó.

¿Por qué se pelearon Kate Middleton y Meghan Markle? La discusión que habría marcado su relación

En las historias conocidas sobre la convivencia cercana que llegaron a tener Meghan Markle y Kate Middleton, existe una anécdota respecto a la vez que tuvieron una disputa por el vestido que usaría la princesa Charlotte para ser paje en la boda del príncipe Harry.

De acuerdo con el experto en realeza Tom Quinn, en el libro Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, todo se detonó por desacuerdos en esta confección. Por lo que al no llegar a una solución satisfactoria, la princesa de Gales y la duquesa de Sussex terminaron enfrascándose en una pelea que hizo llorar a las dos, y no solo a la exestrella de Hollywood, como se había especulado.

El conflicto entre Kate Middleton y Meghan Markle se habría detonado antes de la boda con el príncipe Harry Getty Archivo

“Lo cierto es que durante las conversaciones sobre el vestido de la dama de honor de Charlotte, Meghan dijo cosas de las que se arrepintió, pero también Kate dijo cosas que la hicieron arrepentirse. Todo por el calor del momento. ¡Y ambas terminaron llorando desconsoladamente!”.

Cabe recordar que anteriormente, Meghan de Sussex declaró públicamente que Kate Middleton le pidió disculpas, pero no profundizó en si su reacción también provocó las lágrimas de su cuñada.

La inesperada revelación sobre los sentimientos de Meghan Markle a Kate Middleton

A la par de que este supuesto conflicto entre la princesa de Gales y la duquesa de Sussex retomó fuerza, Thomas Markle Jr apareció en el panorama para aumentar la intriga. Esto luego de que durante una aparición en el programa Talk, el hermano de Meghan Markle aseveró que la esposa del príncipe Harry está celosa de Kate Middleton.

Meghan Markle podría sentir ciertos celos hacia Kate Middleton, su cuñada Getty Archivo

Si bien no profundizó en las razones que lo llevaron a esta conclusión, el polémico personaje dejó abierta la posibilidad de que estos sentimientos estén motivados por la imagen que Catalina de Gales construyó para convertirse en una de las integrantes de la realeza más queridas; mientras que la popularidad de la protagonista de Suits iría en decadencia.