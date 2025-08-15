¿La princesa Ana fue madrastra de dos niños? Así lo reveló el Palacio de Buckingham en el cumpleaños de la royal

El Reino Unido está de fiesta, pues la princesa Ana está celebrando su cumpleaños número 75 y la Corona decidió festejar su natalicio de una forma normalmente inusual. Conforme se iba acercando el cumpleaños de Ana, la cuenta oficial de la familia real fue revelando diversas publicaciones con datos curiosos sobre la princesa así como la web oficial del Palacio de Buckingham, sin embargo, el día de hoy, en un intento de rendir un homenaje a Ana, algo particular llamó la atención.

La grave revelación de la princesa Ana

A través del sitio web del Palacio de Buckingham, se realizó un listado de 75 curiosidades sobre la princesa, entre las que se encontraban datos de su nacimiento, lugares donde estudió de pequeña, detalles sobre sus matrimonios y al llegar al dato número 14, este mencionaba que Ana tenía dos hijastros. Según lo narrado por el palacio, la princesa era “madrastra” de Tom y Amy Laurence, hijos de su esposo Sir Tim Laurence.

Por supuesto que esto rápido conmocionó a los británicos que se percataron de lo afirmado por la publicación, dejando en shock a más de uno por el descuido tan grande que acababan de cometer, pues esta información es falsa. Antes de casarse con la princesa Ana, en 1992, Tim Laurence no había tenido otra esposa y mucho menos hijos, la única descendencia que Ana tiene viene por parte de sus hijos, Zara Tindall y Peter Phillips los cuales son fruto de su primer matrimonio con Mark Phillips.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Personas que están al pendiente de la familia real y son fanáticas de la realeza, fueron quienes se percataron de este error y lo llevaron a redes sociales donde pronto la situación se viralizó dejando teorías como que la información habría sido redactada por una inteligencia artificial y el querido ChatGPT habría hecho de las suyas. Otros señalaron el descuido de no verificar fuentes de información fidedignas y el no leer con atención la información antes publicarla, por supuesto, luego de las críticas que generó lo ocurrido, el Palacio de Buckingham borró de inmediato el dato, tanto en redes como en el sitio web.

Más tarde, el Daily Mail anunciaría que el palacio salió a aclarar que no habían recurrido al uso de inteligencia artificial para la redacción del documento, simplemente habían basado en una fuente que, erróneamente, habría informado sobre la existencia de dichos pequeños.

Al final del día, este homenaje, que pretendía ser emotivo y especial, terminó siendo un tema viral y víctima de memes gracias al tremendo error (o descuido) de no consultar bien la información. Sea como fuere, esto no impidió que la princesa Ana gozara de un cumpleaños espléndido en el que seguramente la situación le sacó más de una carcajada. Tú qué opinas, ¿crees que el Palacio de Buckingham utilizó inteligencia artificial?