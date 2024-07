Este sería el sorprendente gesto que Carlos III tuvo con el príncipe Harry antes de su exilio a Estados Unidos

El periodista y experto en realeza Robert Jobson se sumó recientemente a la larga lista de autores que se han atrevido a publicar libros biográficos sobre los royals sin autorización oficial, dando a conocer su nuevo material titulado “Catherine, the Princess of Wales: The Biography”, el cual no solo pretende dar a conocer detalles insólitos acerca de la vida de Kate Middleton, sino de todos los miembros de la Familia Real británica.

Como era de esperarse, el rey Carlos III y el príncipe Harry, dos controversiales personajes reales, no saldrán exentos de las confesiones de Jobson, quien ya ha adelantado ante el Daily Mail algunos fragmentos de su próximo libro, el cual estará disponible en las estanterías a partir del 1 de agosto de 2024.

De hecho, fue justamente a partir de los adelantos de Jobson dados del Mail que se dio a conocer un sorprendente gesto que el rey Carlos III habría tenido con el príncipe Harry y Meghan Markle antes de que ambos decidieran abandonar sus labores y privilegios como miembros activos de la Corona, para posteriormente partir al autoexilio a Estados Unidos.

El rey Carlos III y el príncipe Harry actualmente se encuentran completamente distanciados SOPA Images/ Getty Images

¿Cuál fue el generoso gesto que Carlos III tuvo con el príncipe Harry antes de que abandonara el Reino Unido?

De acuerdo con Robert Jobson, el monarca le habría dado a su hijo menor una “suma sustancial” de dinero para vivir, con el fin de mantenerlo a él y a su esposa Meghan. Esto a pesar de que los duques de Sussex expresaron su deseo de convertirse en una pareja financieramente independiente de la Corona.

Según el adelanto del libro de Jobson publicado en el Daily Mail, una de las razones por las cuales el benjamín decidió apartarse del reino fue porque no recibía tantos fondos económicos como el príncipe William y Kate Middleton.

El príncipe Harry se habría distanciado de la Corona por no recibir dinero suficiente del reino Getty Images

“Harry, sin embargo, afirmó más tarde que su padre le dijo que ‘no había suficiente dinero para todos’ para Meghan, porque ya estaba teniendo que pagar por William y Catherine. Harry estaba furioso, sintiendo que él y Meghan tenían derecho a generosas dádivas de ‘Pa’ a cambio de aceptar servir a la Corona. De hecho, según fuentes cercanas, Carlos terminó dándole a Harry una ‘suma sustancial’ y no lo dejó sin recursos económicos”, se resalta en uno de los fragmentos del nuevo manuscrito de Robert Jobson.

Aún no queda claro cuándo fue que ese dinero se le fue entregado a los duques de Sussex, ni cuál fue la suma exacta de los fondos. Sin embargo dicho adelanto del libro “Catherine, the Princess of Wales: The Biography”, ya ha causado un gran revuelo entre los seguidores de los Windsor.