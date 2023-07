Experta en imagen revela el truco secreto de estilo que usa Kate Middleton para verse ‘más accesible’

Una experta en imagen de la realeza, comentó para The Mirror que Kate Middleton ha usado al menos dos veces en un mes un estilo de vestido muy específico, los colores en cada uno de ellos, son la forma que tiene la princesa de parecer “más accesible”, según la experta.

El primer vestido analizado, fue el que Kate llevó para el Día de la ceremonia de Jarretera. Un diseño polka dot en blanco y negro, muy similar al que llevara la reina Letizia años atrás y una clara referencia a otro modelo que visitó Lady Di, para el mismo evento.

La Princesa de Gales con un vestido de lunares en la ceremonia de Jarretera Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

En la misma semana, usó un vestido midi azul marino con puntos blancos, de corte y silueta similar al anterior. Susie Nelson, fundadora de Modes and More Vintage explicó que ambos vestidos son “accesibles y divertidos” y que cuando se trata de seleccionar sus looks, la Princesa de Gales “tiende a rendir homenaje a una causa o a personas queridas”.

“Los lunares son un diseño juvenil, accesible y divertido. Pueden hacer que un estilo elegante y sofisticado sea más identificable y son bastante fáciles de producir para los diseñadores de la calle”, agregó la experta.

Ahora entendemos por qué tanto la Princesa Diana como la Reina Isabel II, eran fanáticas de vestir este patrón, que si bien es un clásico en la industria de la moda, también tiene detrás un valioso significado de “cercanía”.