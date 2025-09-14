Frances Shand Kydd: el día que desafió a la Corona al notar la infelicidad de su hija, la princesa Diana

Hablar y comprender la figura e historia de la princesa Diana es imposible sin tener un contexto sobre la relación que tuvo con su madre, Frances Shand Kydd. Entre reconciliaciones fallidas, decepciones y momentos complicados, la madre de la princesa no siempre estuvo cerca; sin embargo, de acuerdo con testimonios, fue de las pocas en notar lo evidente: Diana no era feliz en su matrimonio con Carlos. Entre recuerdos documentados en sus diarios personales y rumores difíciles de comprobar, Francés se atrevió a defender en más de una ocasión a su hija, convirtiéndose en una incómoda voz para la realeza británica.

Una relación marcada por el abandono y la distancia

Diana creció en un hogar roto; algunos creen que esta ruptura sucedería luego de la pérdida del matrimonio de su hijo John Spencer y la presión por concebir un heredero. Cuando Frances y John Spencer, vizconde Althorp, se divorciaron, la custodia de Diana quedó en manos de su padre, lo que marcó un distanciamiento con su madre. Aunque con el paso del tiempo madre e hija intentaron en más de una ocasión reconstruir su vínculo, su relación siempre estuvo llena de altibajos y temporadas de silencios prolongados.

La boda real y el gesto que Diana nunca olvidó

El 29 de julio de 1981, Diana esperaba que su madre fuera ese apoyo que tanto deseaba en el día más importante de su vida. De acuerdo con lo narrado por ella misma, a través de su biografía autorizada “Diana: su verdadera historia”, del autor Andrew Morton, aquel día Frances “decepcionaría” a su hija por su comportamiento. “Mi madre me decepcionó terriblemente con la boda… No paraba de llorar y decía que no podía con la presión”, se lee en el libro. Probablemente, esta reacción por parte de Frances venía de su propia experiencia y su matrimonio fallido; tal vez era la preocupación de una madre que veía la realidad y quería evitar a toda costa que su hija terminara en una realidad en la que no sería feliz.

Boda de la princesa Diana y el prínicpe Carlos Getty Images

Críticas a Carlos y a otros miembros de la realeza

Como fuere, con el paso del tiempo, Frances dejó ver su descontento con la vida que llevaba su hija como la princesa de Gales. En extractos de diarios y declaraciones, así como rumores de personas allegadas, Frances calificaría a Carlos como un “niño malcriado” ante su comportamiento en su matrimonio, llegando a cuestionar la frialdad con la que la familia real, especialmente la Reina Madre, trataba a Diana en sus momentos más vulnerables.

Si bien algunos rumores apuntan a que incluso Frances llegó a responsabilizar al príncipe por la desgracia de su hija, no existen pruebas de que esto haya sido cierto, siendo estas acciones las que la llevarían a escandalizar a propios y extraños por su forma de alzar la voz frente al palacio.

A pesar de que la relación entre Frances Shand Kydd y la princesa Diana estuvo marcada por el distanciamiento, en el aire queda la pregunta sobre si su postura venía por una genuina preocupación materna o como una alternativa para expiar los propios pecados, pues sus decisiones, sin duda alguna, también pasaron factura a la que un día fue la princesa de Gales.