George, Charlotte y Louis tuvieron un día mágico junto a Kate Middleton y William en Harry Potter

La nueva serie basada en los libros de Harry Potter, que será estrenada en la plataforma de streaming de HBO, se encuentra en producción en el Reino Unido, y Kate Middleton y el príncipe William organizaron una visita al set para sus hijos.

George, Charlotte y Louis, son grandes fans de la franquicia, por lo que esta sorpresa de sus padres, resultó no sólo emocionante, también uno de los día más mágicos de su infancia.

Kate Middleton y el príncipe William organizan visita al set de Harry Potter para sus hijos

Aunque el príncipe William se encontraba reunido con el rey Carlos III en el castillo de Balmoral en Escocia, su esposa Kate Middleton visitó el set de la nueva serie de Harry Potter junto a sus hijos, George, Charlotte y Louis.

De acuerdo con una fuente al Daily Mail, la familia real pasó un día verdaderamente mágico, donde conocieron a los nuevos actores que interpretarán a los protagonistas principales: Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

“Kate y los niños conocieron a los jóvenes actores y al director Mark Mylod en el set. Solo hubo una noche de rodaje allí, así que fue una experiencia mágica. Fue muy especial”.

Y aunque todos la pasaron increíble, fue el príncipe Louis quien mejor lo pasó, pues tuvo la oportunidad de subirse al expreso de Hogwarts.

“Parecía estar encantado. Es el sueño de la mayoría de los niños subirse al Expreso de Hogwarts”, declaró a la publicación una fuente en el set.

Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis Getty Images

Kate Middleton y el príncipe William son fans de Harry Potter

Sin embargo, esta visita al mágico mundo de Harry Potter, no sería la única de la familia real inglesa, pues en el 2013, cuando Kate estaba embarazada del príncipe George, ella y William visitaron el Warner Bros Studio Tour de Londres, donde tuvieron un duelo de varitas y visitaron el Callejón Diagon con el príncipe Harry.

Además, todos disfrutan de todos los libros de la saga de Harry Potter, e incluso el rey Carlos III, disfruta de leerlos a sus nietos.

“No puedo imitar voces ni por amor ni por dinero, soy un desastre. Era una actriz pésima en la escuela y nunca he podido dominar el arte de la mímica. Pero mi esposo lo hace de maravilla. Puede imitar todas las voces”, declaró la reina consorte, Camilla, en una entrevista para el podcast The Queen’s Reading Room. en el 2024.

