Guiño a la princesa Diana: Lady Amelia Spencer rescata los vestidos florales más icónicos de su tía

Lady Amelia Spencer, sobrina de la princesa Diana, volvió a demostrar que el legado de su tía trasciende el tiempo y la moda. Durante su aparición en el “British Museum Pink Ball” en Londres, la joven aristócrata acaparó todas las miradas al lucir un vestido floral que evocó directamente el célebre diseño de Catherine Walker que Diana llevó en una cena en la Embajada británica en París en el lejano 1988. Con esta elección, Amelia no solo revivió un momento histórico del estilo real, sino que reafirmó su propio lugar como heredera moderna del encanto Spencer.

Un homenaje cargado de historia

El vestido que Lady Amelia eligió para la gala benéfica se distinguió por su base color rosa cubierta por amplias flores rojas, un estampado que fue uno de los favoritos de Diana. La silueta asimétrica, la gran lazada a la cintura y el aire romántico del diseño fueron un guiño evidente al modelo de Catherine Walker que su tía llevó hace más de tres décadas.

En 1988, Diana asistió a la cena en París con un vestido similar que combinaba feminidad, sofisticación y una dosis de audacia, características que definieron su icónico sentido del estilo. La elección de Amelia no fue casualidad: la joven ha confesado en más de una ocasión que su tía fue su mayor referente de elegancia y empatía.

Diana en 1988 con el vestido rojo de flores de Catherine Walker. Princess Diana Archive/Getty Images

De la realeza clásica al glamour contemporáneo

Aunque el vestido de Amelia mantiene la esencia ochentera del original, su reinterpretación es mucho más actual. Las líneas estructuradas, los tejidos satinados y el maquillaje luminoso con labios nude dieron al look una frescura que conecta con la moda de 2025 sin perder su aura nostálgica.

La presencia de las hermanas Spencer en la gala confirmó que el apellido sigue siendo sinónimo de buen gusto. Mientras que sus hermanas optaron por texturas con lentejuelas y tonos pastel, Amelia fue quien capturó la atención de los fotógrafos por el guiño a su tía.

Lady Amelia Spencer y Lady Eliza Spencer durante el British Museum Ball en Londres. Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage

El estilo Spencer, una herencia viva

Más allá del parecido entre las piezas, la elección de Amelia simboliza una continuidad del legado de Diana. La princesa utilizaba la moda como una forma de comunicación y su sobrina parece seguir ese camino. Amelia se ha vinculado con varias causas sociales y benéficas, además de representar la elegancia británica con su sello personal que, si bien se inspira en su tía, no es una copia de él.

Con su elección de moda, Lady Amelia Spencer demostró que la herencia de la princesa Diana no solo perdura en el mundo de la moda, sino que evoluciona y sigue presente. Su vestido floral, inspirado en el inolvidable diseño de Catherine Walker, se convierte en un símbolo de continuidad, inspiración y respeto hacia una figura que marcó la historia de la elegancia y sofisticación británica.