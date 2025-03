Gwyneth Paltrow reveló un importante detalle sobre de la seguridad de la casa de Meghan Markle y el príncipe Harry

Gwyneth Paltrow, la reconocida actriz y empresaria , ha ofrecido una visión reveladora sobre la vida en Montecito, el exclusivo barrio californiano donde reside junto a otras celebridades, incluyendo a Meghan Markle y el príncipe Harry.

En una entrevista para Vanity Fair, Paltrow compartió detalles sobre la seguridad en la zona y su perspectiva sobre la duquesa de Sussex. Esto fue lo que dijo recientemente.

Durante la entrevista, Paltrow sorprendió al revelar que, a pesar de la cercanía de sus residencias, no conoce personalmente a Meghan Markle y el príncipe Harry. “ He visto a Meghan, parece realmente encantadora, pero no la conozco en absoluto ”, aclaró la actriz. Sin embargo, expresó su curiosidad por la pareja y bromeó sobre la posibilidad de “atravesar su equipo de seguridad y llevarles un pastel”.

Gwyneth Paltrow y Meghan Markle son prácticamente vecinas Instagram

En cuanto a la seguridad en Montecito, Paltrow no entró en detalles específicos, pero su mención de “atravesar su equipo de seguridad” sugiere que la residencia de los duques de Sussex cuenta con medidas de protección significativas. La presencia de otras celebridades en la zona también contribuye a un ambiente de seguridad reforzada.

Paltrow también abordó la serie de Netflix de Meghan, “With Love, Meghan”, señalando que, aunque no ha visto el tráiler, el programa parece alinearse con la filosofía de su propia marca, Goop. A pesar de las posibles similitudes, Paltrow no se siente amenazada y, por el contrario, se muestra defensora de la duquesa. “Cuando hay ruido sobre ciertas mujeres en la cultura, tengo, siempre, un fuerte instinto de defenderlas”, afirmó.

La actriz enfatizó la importancia de la solidaridad femenina, compartiendo una valiosa lección que aprendió de su madre, la también actriz Blythe Danner: “Otra mujer nunca es tu competencia”. Paltrow aplica esta filosofía a su vida y a su negocio, fomentando un ambiente de apoyo y colaboración entre mujeres.

Como es Montencito, California, el exclusivo barrio donde viven Meghan Markle y el príncipe Harry

Montecito, California, es conocido por su ambiente idílico y sus lujosas propiedades. Esta zona se ha convertido en un refugio para figuras prominentes como Oprah Winfrey, Katy Perry, Orlando Bloom, Ellen DeGeneres y Ariana Grande. La presencia de Meghan y Harry ha añadido un toque de realeza al vecindario, generando gran interés en la dinámica social de la comunidad.

Las palabras de Gwyneth Paltrow ofrecen una mirada intrigante a la vida en Montecito, donde la privacidad y la seguridad son primordiales. Su actitud abierta y solidaria hacia Meghan Markle refleja un espíritu de comunidad y apoyo mutuo entre las mujeres influyentes.