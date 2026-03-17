Haakon y Mette-Marit demuestran su apoyo a Marius Borg Høiby con visitas en la cárcel

En medio de uno de los momentos más delicados para la familia real noruega, hay algo que ha quedado claro: el apoyo familiar no se negocia. El príncipe heredero Haakon de Noruega y la princesa Mette-Marit de Noruega han demostrado estar presentes para Marius Borg Høiby, incluso en medio del escándalo y el proceso judicial que enfrenta.

Visitas discretas en un momento complicado

En los últimos días, el foco mediático se ha centrado en las visitas que la pareja real ha realizado a la prisión de Oslo, donde Marius permanece en detención preventiva. De acuerdo con reportes recientes, ambos acudieron dentro del horario regular de visitas, dejando claro que no buscan privilegios ni trato especial.

En medio de la presión mediática y la gravedad del caso, Haakon y Mette-Marit han optado por mantenerse cercanos, priorizando el vínculo familiar por encima de todo.

El contexto: un juicio que sacude a la realeza

El caso de Marius Borg Høiby ha generado un enorme impacto en Noruega, actualmente enfrenta múltiples cargos graves, incluyendo acusaciones de violencia, amenazas y delitos sexuales, en un juicio que ha captado la atención internacional.

Además, la justicia ha decidido mantenerlo en prisión preventiva debido al riesgo de reincidencia y la magnitud del proceso legal.

Todo esto ha puesto a la familia real bajo un escrutinio constante, especialmente porque, aunque Marius no tiene un rol oficial dentro de la monarquía, su vínculo directo con la princesa heredera lo mantiene en el ojo público. Getty Images

Todo esto ha puesto a la familia real bajo un escrutinio constante, especialmente porque, aunque Marius no tiene un rol oficial dentro de la monarquía, su vínculo directo con la princesa heredera lo mantiene en el ojo público.

Un apoyo que habla más que mil palabras

Aunque la casa real ha evitado hacer comentarios públicos durante el juicio, las acciones han sido claras. Estas visitas reflejan una postura cercana, alejada del protocolo habitual. De hecho, el propio Haakon ha dejado ver en declaraciones previas que su prioridad es “cuidar a su familia”, una frase que hoy cobra más sentido que nunca.

Al final, esta historia no solo habla de un escándalo que sacude a la realeza europea, sino también de una familia que, pese a todo, decide mantenerse unida. Porque sí, incluso en los escenarios más complicados, hay gestos (como una visita) que lo dicen absolutamente todo.

