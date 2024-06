¿Habrá una segunda parte de las memorias del príncipe Harry para revelar más sobre su distanciamiento de Carlos III? Esto es lo que se sabe

A principios de 2024 se conmemoró el primer aniversario del lanzamiento de “Spare”, el polémico libro de memorias del príncipe Harry, quien se atrevió a romper el silencio en su escrito para revelar estremecedores detalles de su relación con su hermano mayor, el príncipe William, y su padre, el rey Carlos III.

En su momento, dicha publicación autobiográfica representó un gran escándalo mediático, provocando, incluso, que la prensa señalara a su lanzamiento como la variable que terminó por romper el vínculo familiar de Harry con el resto de los Windsor, quienes hasta ahora permanecerían resentidos con él, debido a las bombas lanzadas en contra de ellos en varios de los capítulos de la obra.

Alrededor de sus más de 400 páginas, el libro del duque arremete también en contra de la reina Camilla, asegurando que fue ella una de las culpables de que la reputación del benjamín se viera severamente dañada.

El príncipe Harry reveló sorprendentes pasajes sobre los Windsor en sus memorias

¿El príncipe Harry prepara una segunda parte de “Spare”?

Fue el experto en realeza y biógrafo no autorizado de Carlos III Robert Hardman quien insinuó en sus declaraciones dadas ante el diario británico The Independent que el príncipe Harry podría estar tramando una secuela de “Spare”, en la cual se revelarían con mayor detalle algunos de los pasajes relatados en su primera edición.

El autor de la biografía no oficial “Charles III: New King, New Court” planteó la hipótesis de que pronto podría ser anunciada una segunda parte de las memorias del duque de Sussex, tomando en cuenta que el capítulo de la boda con Meghan Markle no es suficientemente explícito, por lo que existiría en ese vacío un recurso con tendencia a ser explotado. “Eso me dice una cosa y sólo una cosa: la segunda parte podría estar en camino”, sentenció el experto.

El príncipe Harry dejó inconclusos algunos detalles en su libro “Spare” Max Mumby/Indigo/Getty Images



Por el momento, ni Harry ni Meghan han dado señales de que una secuela de “Spare” esté por venir. Sin embargo, es evidente que tal movimiento dañaría aún más la ya fracturada relación del duque con su familia, con quienes se mantiene severamente distanciado desde 2020, año en el que decidió mudarse a California y renunciar a sus deberes reales.

A su vez , Hardman también sugirió que el vínculo padre e hijo entre Harry y Carlos es “salvable”. La clave para sanar las divisiones es “normalizar” la relación, afirmó el experto, citando la breve visita que el pelirrojo hizo al soberano después de que el monarca anunciara su diagnóstico de cáncer el pasado mes de febrero.