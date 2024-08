Inesperado: revelan cómo se encuentra Kate Middleton a 5 meses de confirmar su lucha contra el cáncer

Hace prácticamente cinco meses que Kate Middleton dio a conocer a través de un emotivo video que había sido diagnósticada con cáncer. Una noticia que no solo conmocionó a la nación británica sino también al mundo entero luego de meses de especulación sobre su salud.

Fue la tarde de un viernes 22 de marzo, justo cuando comenzaban las vacaciones de Pascua en el Reino Unido, que la princesa de Gales se sinceró sobre su estado de salud, ya que hubo varios rumores en torno a ello. Incluso, en internet se crearon varias teorías conspiracionistas sobre su desaparición mediática, lo que generó una gran crisis de credibilidad para la corona inglesa.

¿Cómo se encuentra ahora Kate Middleton?

Ahora que han pasado varios meses desde ese momento, el experto en realeza Robert Jobson ha sido el que reveló en su nuevo libro cómo es que se encuentra la actualidad de la esposa del príncipe William.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Según lo contado por el autor de la obra, titulada “Catherine, the Princess of Wales: The Biography of the Future Queen”. Kate se estaría enfocando en vivir en el presente y dejar atrás los problemas. “Es una persona que quiere encontrar soluciones y superar el drama. No quiere perder el tiempo. Vive el día a día y hace las cosas que quiere hacer ", según lo que dijo Jobson a una famosa revista inglesa.

Recordemos que la nuera de Carlos III todavía se encuentra bajo tratamiento oncológico, el cual comenzó tras recuperarse de la cirugía abdominal a la que se sometió a mediados de enero de este año. En tanto que este tratamiento de quimioterapia preventiva lo seguirá durante los próximos meses, de acuerdo con lo que la misma Kate reveló en un mensaje en redes sociales a mediados de junio.

Kate Middleton contó hace 5 meses que se encontraba en las primeras etapas de tratamiento de quimioterapia preventiva Getty Images

Por otra parte, aunque la Casa Real Británica no ha brindado más detalles sobre su evolución, todo parece indicar que su salud progresa de manera favorable ya que, incluso, el pasado mes de julio se dio cita en la gran final varonil del torneo de Wimbledon y entregó la copa al ganador que fue el tenista español Carlos Alcaráz.

Este fue su segundo evento del año y aunque se espera que Kate Middleton pueda asistir a otros actos públicos en lo que resta de la temporada de verano, hasta el momento no se ha anunciado que vaya a acudir a algún compromiso durante las próximas semanas.