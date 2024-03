James, el hermano de Kate Middleton, lanzará un nuevo libro: ¿cómo se llama y de qué tratará?

Mientras la casa real británica no deja de sumergirse en una crisis tras otra por la ausencias de algunos de sus miembros, se ha anunciado que James Middleton, el hermano de la princesa Kate, está por lanzar un nuevo libro con sus memorias, según lo revelado por la prensa británica.

Ha sido el medio Tatler el que ha entrevistado al cuñado del príncipe William, y durante esta conversación, él mismo ha contado todos los detalles de este lanzamiento, así como el nombre de su obra, de qué tratará y a partir de cuándo estaría disponible al público.

¿Cómo se llama y de qué tratará el nuevo libro de James Middleton?

De acuerdo con el citado portal, el libro se llamará “Meet Ella: The Dog Who Saved My Life” y en el mismo documentará su relación con Ella, una perra de raza cocker spaniel que adoptó cuando él tenía 20 años de edad como parte de su tratamiento contra la depresión, así como todo lo que vivió junto a esta mascota durante 15 años y hasta su muerte acontecida el año pasado.

James Middleton hará un libro en el que contará las vivencias junto a su mascota Ella Instagram

También, James reveló que la fecha de publicación de este libro será a principios de otoño, el próximo 26 de septiembre de 2024, por lo que desde ese día estará disponible al público en general.

Si bien algunos pudieran preguntarse por qué el hermano de la princesa ha decidido escribir un libro sobre su perrita, para quienes no lo sepan, Ella fue muy importante para James en un momento en el que pasaba por una fuerte depresión, por lo que con esta obra busca reconocerle cómo fue que le ayudó en su salud mental.

Dentro de los pasajes que veremos en el libro, según explica Tatler, están los viajes que él hizo con su perra por las laderas de las montañas escocesas, así como las bodas reales y su primer encuentro con su esposa Alizee, con quien tuvo a su primer hijo, Íñigo, apenas el año pasado.

Mientras que el hijo de Carole Middleton también reconoció que “escribir este libro me ha ayudado al permitirme procesar el viaje que Ella y yo emprendimos”, haciendo referencia al fallecimiento de esta mascota a principios de 2023.

Por otra parte, lo que ha llamado la atención fue que en ningún momento de la entrevista James hizo mención de la salud de su hermana Kate, pues no dijo nada de cómo se encontraba ni dio detalles al respecto.