James, hermano de Kate Middleton, confesó que le hizo una prueba al príncipe William para saber si la amaba

El príncipe William y Kate Middleton son uno de los matrimonios más mediáticos de la realeza pero también son considerados por muchos, uno de los más estables, al respecto, en fechas recientes, James Middleton, hermano de la princesa de Gales, hizo una revelación respecto a algo que hizo en el pasado para saber si el príncipe ‘le convenía’ a su querida hermana mayor.

Con el estreno del libro Meet her : The Dog Who Saved My Life de James Middleton, el hermano de Kate ha dado una serie de entrevistas para promocionarlo, y los medios no han perdido oportunidad para conocer los detalles de su obra pero también de su relación con la familia real.

Al respecto, US Magazine publicó que James aseguró que “en la vida de cualquiera, quieres saber que la persona con la que pasas tu tiempo o tu vida es la adecuada”, por lo que antes de que Kate y William se comprometieran, el quiso averiguar si realmente era la persona correcta para su hermana.

El medio citado también reveló que James Middleton aseguró que puso a prueba al príncipe William cuando lo conoció ya que quería cerciorarse dRecientemente James Middleton hizo una revelación que sorprendió a los seguidores de la realeza

e que él se ganara su confianza. Y sin duda lo logró, pues actualmente James considera al esposo de Kate como un hermano mayor.

Recordemos que Kate Middleton y sus hermanos llevan una estrecha relación e incluso, en fechas pasadas, James también contó que ella les dio la noticia de su compromiso con el príncipe William, poco antes de que esta se hiciera pública.

El compromiso entre Kate Middleton y el príncipe William

El compromiso entre Kate Middleton y el príncipe William es una de las historias más icónicas de la realeza moderna. Después de casi una década de relación intermitente, el príncipe William le propuso matrimonio a Kate Middleton durante un viaje a Kenia en octubre de 2010. El compromiso se hizo público el 16 de noviembre de ese año, cuando la pareja apareció ante los medios en el Palacio de St. James en Londres.