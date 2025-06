Kate Middleton confesó qué pensaba realmente del príncipe William antes de salir con él y sorprendió a todos

Kate Middleton y el príncipe William se conocieron en la Universidad de St. Andrews en Escocia, donde ambos estudiaban, él Geografía y ella Historia del Arte. Ahí la química de ambos fue casi instantánea. Así lo relatan los amigos cercanos de la pareja, quienes han revelado en varias ocasiones que fue lo que pensaban ambos príncipes antes de comenzar a salir formalmente.

De acuerdo con la amiga íntima de Kate Middleton, Jessica Hay, quien estudió en la misma escuela, la novia del mentor del príncipe William en Eton, Nicholas Knatchbull, dijo que Catalina tenía sus ojos puestos en el hijo mayor del rey desde mucho antes de entablar palabra con él.

Jessica dijo a The Telegraph que cuando las chicas “se sentaban a hablar sobre todos los chicos de la escuela que nos gustaban”, la atención de Kate estaba fija en William. Asimismo su amiga dijo que la futura reina siempre decía: “No me gusta ninguno... no hay nadie como William. Apuesto a que es muy amable. Se nota con solo mirarlo”.

Los príncipes de Gales comenzaron a salir cuando tenían menos de 20 años de edad Getty Images

¿Qué pensó el príncipe William sobre Kate Middleton antes de invitarla a salir?

Tal y cómo lo señala la corresponsal real Katie Nicholl en su libro “Kate: The Future Queen”, aunque Kate ya notaba al príncipe William desde antes de hablar con él, el heredero no puso su atención sobre ella hasta aquel legendario desfile de modas benéfico, en el que Catherine modeló con un atrevido vestido que dejaba entrever su ropa interior.

En ese entonces, el ahora príncipe de Gales tenía 19 años. "¡Kate está buena!”, fue la legendaria reacción de William, susurrada a su mejor amigo Fergus Boyd.

Kate Middleton participó en un desfile benéfico en la Universidad de St Andrews con un vestido transparente. Getty Images

A partir de ese momento, tal y como se retrata en la serie de ficción “The Crown”, el príncipe hizo todo por conocer a la bella chica que lo había cautivado en el desfile. Después de ello descubrió que él y Kate tenían muchas cosas en común, como su amor al deporte y a la historia del arte.

Ambos también compartían el mismo carácter, por lo que pronto entablaron una estrecha amistad. “Nos hicimos muy buenos amigos desde muy temprano”, recuerda Catherine, de acuerdo con Vanity Fair.

¿En qué año el príncipe William y Kate Middleton comenzaron a ser novios?

Fue en 2022 cuando oficialmente el príncipe William y Kate Middleton comenzaron a ser novios. Después de ser amigos por un tiempo.

Ese mismo año, la revista ¡Hello! informó que el príncipe William se mudaba de su dormitorio a un departamento con tres amigos de la universidad, uno de ellos “una linda morena de 20 años” que resultó ser su futura esposa y madre de sus hijos.