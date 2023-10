¿Kate Middleton en desacuerdo de que el príncipe George estudie en el internado de Ethon? Esto es lo que se sabe

Kate Middleton habría estado en desacuerdo con su marido William, respecto a la decisión de mandar al príncipe George a que estudie en el internado de Ethon, de acuerdo con información que reporta la prensa británica.

Según lo recogido por el medio Mirror, la pareja real no coincide en este aspecto de la educación de su hijo, lo cual habría causado que la madre del futuro heredero a la corona esté ‘desconsolada’, ya que considera que esta no es la mejor decisión para modernizar a la realeza, además de ser algo “sofocante”.

“Kate cree que enviarlo (a George) a una institución tan sofocante y de la clase alta, va en contra de todos sus esfuerzos por modernizar la monarquía”, indicó una fuente para el medio antes mencionado.

Getty Images

Sin embargo, esta no es la única razón por la que Middleton no apoya a su esposo, ya que según la misma publicación, ella “todavía tiene el corazón roto” por saber que su hijo acudirá al internado, ya que tiene miedo que sufra lo que ella padeció. “Fue terriblemente intimidada en su primer internado y no puede soportar la idea de que George sufra eso”, se lee en el artículo.

Además, Mirror señala que los príncipes de Gales llevan años discutiendo sobre su futuro educativo, sin embargo, William habría ganado e impuesto su voluntad, a pesar de que su mujer no estaba de acuerdo. Además del deseo del príncipe George de “ser como su padre”, recoge el medio.

Ante esta situación, a la nuera de Carlos III no le habría quedado de otra mas que aceptar que su hijo estudie en el internado de Ethon College dentro de 3 años, cuando cumpla las 13.

Kate Middleton no acompañará a William en su viaje a Singapur

Kate Middleton no acompañará al príncipe William a Singapur para los premios Earthshot de este año Getty Images

También se ha dado a conocer que el príncipe William viajará solo a los Premios Earthshot, los cuales se realizarán este año en Singapur, durante noviembre. Por lo que su esposa Kate no lo acompañaría en esta ocasión, ya que ella se quedará en Londres, precisamente con el príncipe George.

Esto debido a que estos galardones, creados por el mismo hijo de Lady Di, coinciden con la fecha de las primeras pruebas que el pequeño George presentará para comenzar su inscripción en Ethon College, ya que al ser una institución con mucha demanda, dicho proceso puede iniciarse desde 3 años antes o cuando el aspirante se encuentre en quinto grado, como es el caso de George.